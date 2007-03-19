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Постер к 2-му сезону сериала Бордель
Киноафиша Сериалы Бордель Сезоны Сезон 2

Cathouse: The Series 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бордель»

Во 2-м сезоне сериала «Бордель» одна из девушек рассказывает о своем таланте привлекать новых клиентов и не терять постоянников. Благодаря своему искусству героиня стала обладательницей трофея «Лучшая проститутка месяца». Это очень расстроило ее конкурентку Эйми. Тем временем Сансет Томас объясняет, почему ее отношениям с Деннисом не угрожают его походы в бордель. Наоборот, такой опыт позволяет женатым парам вернуть утраченные острые ощущения. Сотрудницы борделя постоянно работают над собой и оттачивают навыки. Для этого они встречаются с девушкой, которая может показать им немало новых пикантных поз.

Список серий 2-го сезона сериала «Бордель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Горячая рысь Hot to Trot
Сезон 2 Серия 1
19 марта 2007
Нетерпеливые бобры Eager Beavers
Сезон 2 Серия 2
27 марта 2007
Генеральный сутенер The Pimpmaster General
Сезон 2 Серия 3
7 апреля 2007
Почему они приходят Why They Come
Сезон 2 Серия 4
12 мая 2007
Никогда не поздно учиться Never Too Late to Learn
Сезон 2 Серия 5
16 июня 2007
Суперзвезды Superstars
Сезон 2 Серия 6
7 июля 2007
График выхода всех сериалов
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