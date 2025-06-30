Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Большая перемена
Статьи
Статьи о сериале «Большая перемена»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Большая перемена»
Вся информация о сериале
«Одиночество и нищета»: 5 лет со дня смерти Виктора Проскурина — как угасала звезда «Жестокого романса» и «Большой перемены»
Самым близким артисту человеком внезапно оказался врач.
Написать
30 июня 2025 13:17
«Я ехала и рыдала»: Светлана Крючкова попала в «Большую перемену» случайно — благодаря капле крови и морю слез
Актриса была уверена, что шанса ей так и не дадут.
Написать
22 июня 2025 14:44
Никулин прочел сценарий и закачал головой: от этого пропагандистского фильма отказались десятки актеров, но он стал классикой
Из агитки комедия стала всенародным любимцем.
8 комментариев
11 апреля 2025 16:40
«Украл, выпил — в тюрьму!» помнят все, но как хорошо вы знаете остальное творчество Евгения Леонова (тест)
Поклонники стали забывать, как много снимался культовый советский актер.
Написать
18 ноября 2024 10:23
Первое название «Большой перемены» возмутило зрителей: считали постыдным и требовали отменить съемки
Новый вариант выбирали с помощью конкурса — на кону было спиртное.
1 комментарий
28 октября 2024 10:10
Тест: угадайте фильм по обаятельному герою-двоечнику
Для них оценки — точно не главное в жизни.
Написать
26 августа 2024 08:00
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667