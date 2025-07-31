Меню
Барбершоп (2018), 8 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры

The Shop
18+
Премьера сезона
31 июля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг шоу
6.5
Оцените
13
голосов
Список серий 8-го сезона телешоу «Барбершоп»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Jordan Howlett, Fred Warner, Hannah Hidalgo & Utkarsh Ambudkar on the pursuit of happiness
Сезон 8
Серия 1
31 июля 2025
Offset, Flau'jae Johnson, JID & Matt Friend on debate internet virality and cancel culture
Сезон 8
Серия 2
14 августа 2025
Joey Bada$$, Claressa Shields, Muni Long & Atsuka Okatsuka on manifestation and beauty standards
Сезон 8
Серия 3
28 августа 2025
Gelo, Karen Pittman, Noel Miller & Jay Pharoah on criticism and if they're afraid of AI
Сезон 8
Серия 4
11 сентября 2025
Big Sean, Kofi Siriboe & Sebastian Maniscalco on fame and pressure to sell out shows
Сезон 8
Серия 5
25 сентября 2025
Miguel, Paul Rodriguez and Cristela Alonzo On Hispanic Heritage, Evolution & The Power of Saying No
Сезон 8
Серия 6
9 октября 2025
Roy Choi, Metta World Peace, Jessica Marie Garcia & Cole Walliser on Authenticity vs. Curation
Сезон 8
Серия 7
23 октября 2025
Wale, KevOnStage, Lil Rel & Jamal Crawford on Protecting Their Peace While Chasing Purpose
Сезон 8
Серия 8
6 ноября 2025
