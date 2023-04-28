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Постер к 1-му сезону сериала Еще одна жизнь
Киноафиша Сериалы Еще одна жизнь Сезоны Сезон 1

Еще одна жизнь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Еще одна жизнь»

В 1 сезоне сериала «Еще одна жизнь» молодая женщина Анна Суханова работает бухгалтером в крупной компании. В нее влюбляется начальник Игорь – симпатичный, добрый и разведенный мужчина. Они начинают жить вместе, Игорь даже принимает дочку Ани как свою собственную. Но судьба распоряжается их жизнями по-своему: мужчина попадает в аварию и погибает. Сразу после его смерти в офис приходит его бывшая супруга, бросившая его много лет назад, и заявляет, что развод между ними не был официально оформлен. А значит, все имущество Игоря теперь принадлежит ей, а не нынешней жене. Ситуацию усугубляет болезнь Аниной дочки: ей нужны деньги на операцию.

Список серий 1-го сезона сериала «Еще одна жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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