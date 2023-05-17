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Постер к 1-му сезону сериала Макгрегор навсегда
Киноафиша Сериалы Макгрегор навсегда Сезоны Сезон 1

McGregor Forever 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Макгрегор навсегда»

В 1 сезоне сериала «Макгрегор навсегда» действие происходит в 1921 году на мировом чемпионате UFC в Лас-Вегасе. На ринг выходит легендарный и непобедимый боец, мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор. Одно имя этого ирландского счастливчика наводит ужас на сильнейших соперников. Однако на этот раз бой оборачивается трагедией для самого Конора. Спортсмен получает серьезную травму ноги, которая грозит поставить крест на его карьере. Макгрегор больше не может не только выступать, но и тренироваться, в его выздоровление не верят даже ярые поклонники. Но за два года ему ценой неимоверных усилий и упорства удается восстановиться.

Список серий 1-го сезона сериала «Макгрегор навсегда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
ВРАЖДА Bad Blood
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2023
Всё по-настоящему As Real as It Gets
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2023
Безумие битвы Insane to This Game
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2023
До последнего вздоха 'Til the Day I Go Out
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2023
График выхода всех сериалов
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