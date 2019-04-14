В 8 сезоне 6 серии сериала «Игра престолов» после победы и уничтожения Королевской Гавани Дейнерис может насладиться заслуженным триумфом. Однако многие ее соратники задаются вопросом: за такое ли будущее они воевали?
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