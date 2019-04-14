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Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 8 Серия 5

Игра престолов 8 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 8 сезона «Игра престолов»
Винтерфелл
Сезон 8 / Серия 1 14 апреля 2019
Рыцарь Семи Королевств
Сезон 8 / Серия 2 21 апреля 2019
Долгая ночь
Сезон 8 / Серия 3 28 апреля 2019
Последние из Старков
Сезон 8 / Серия 4 5 мая 2019
Колокола
Сезон 8 / Серия 5 12 мая 2019
Железный Трон
Сезон 8 / Серия 6 19 мая 2019
О чем серия

В 8 сезоне 5 серии сериала «Игра престолов» в битве за Королевскую Гавань определится судьба Железного Трона. И Серсея, и Дейнерис собрали всю мощь и готовы биться до конца. Наследница Таргариенов проявляет себя с очень неожиданной стороны. 

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