В 8 сезоне 5 серии сериала «Игра престолов» в битве за Королевскую Гавань определится судьба Железного Трона. И Серсея, и Дейнерис собрали всю мощь и готовы биться до конца. Наследница Таргариенов проявляет себя с очень неожиданной стороны.
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