Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 8 Серия 2

Игра престолов 8 сезон 2 серия смотреть онлайн

РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Игра престолов»
Винтерфелл
Сезон 8 / Серия 1 14 апреля 2019
Рыцарь Семи Королевств
Сезон 8 / Серия 2 21 апреля 2019
Долгая ночь
Сезон 8 / Серия 3 28 апреля 2019
Последние из Старков
Сезон 8 / Серия 4 5 мая 2019
Колокола
Сезон 8 / Серия 5 12 мая 2019
Железный Трон
Сезон 8 / Серия 6 19 мая 2019
О чем серия

В 8 сезоне 2 серии сериала «Игра престолов» прибывший на бой Джейме пытается отстоять свою правоту перед враждебно настроенным собранием в Винтерфелле. Тем временем идут последние приготовления к неминуемому штурму цитадели со стороны Белых Ходоков.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 568 комментариев
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда 5 комментариев
Императрицы
Императрицы 16 комментариев
Related video
Цензоры запретили: настоящий финал «Экипажа» был слишком мрачным
Итальянец развелся с женой после 77 лет брака: обомлеете, узнав причину
Отказалась и кусала локти: не поверите, кто должен был стать маленькой Верой на самом деле
Люди в бешенстве: внучка Долиной оказалась в центре некрасивого скандала
Снялась в «клубничке» и вскружила головы даже иностранцам: почему советская актриса пропала с экранов
«Очень болит в груди»: появилась официальная информация о здоровье Заворотнюк
Без Мондрус не проходил ни один «Голубой огонек»: за что яркую певицу «отменили» в СССР
Режиссер был в бешенстве: как Яковлева потеряла главную роль в любимом советском фильме
Скрывала лицо: раскрыты тревожные подробности возвращения Пугачевой
С ума сойти можно: русские девушки никогда не позволяют себе того, что китаянки
Тутберидзе тошно от одного упоминания Загитовой: тренер объяснила почему
«Ком в горле»: Лазарев обнародовал трогательное фото с новорожденным сыном
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше