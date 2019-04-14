В 8 сезоне 2 серии сериала «Игра престолов» прибывший на бой Джейме пытается отстоять свою правоту перед враждебно настроенным собранием в Винтерфелле. Тем временем идут последние приготовления к неминуемому штурму цитадели со стороны Белых Ходоков.
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