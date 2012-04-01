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Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 2 Серия 2

Игра престолов 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Игра престолов»
Север помнит
Сезон 2 / Серия 1 1 апреля 2012
Ночные земли
Сезон 2 / Серия 2 8 апреля 2012
Что мертво умереть не может
Сезон 2 / Серия 3 15 апреля 2012
Костяной сад
Сезон 2 / Серия 4 22 апреля 2012
Призрак Харренхола
Сезон 2 / Серия 5 29 апреля 2012
Боги старые и новые
Сезон 2 / Серия 6 6 мая 2012
Человек без чести
Сезон 2 / Серия 7 13 мая 2012
Принц Винтерфелла
Сезон 2 / Серия 8 20 мая 2012
Черноводная
Сезон 2 / Серия 9 27 мая 2012
Человек смертен
Сезон 2 / Серия 10 3 июня 2012
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Игра престолов» в Эссосе Дейнерис получает тревожные известия и не знает, как ей действовать дальше. Севернее Теон Грейджой, выросший со Старками в качестве почетного заложника, возвращается домой на Железные острова.

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