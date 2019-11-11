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Постер к 1-му сезону сериала Медики, линия жизни
Киноафиша Сериалы Медики, линия жизни Сезоны Сезон 1

Médicos, línea de vida 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 87
Продолжительность сезона 87 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Медики, линия жизни»

В 1-м сезоне сериала «Медики, линия жизни» в больницу, где работает немало профессионалов в каждой из медицинских сфер, прибывает Гонсало Олмедо, идеалистически настроенный терапевт. Главный герой не может помыслить своего существования без работы и всегда готов совершенствоваться в своем деле. Вскоре его назначают на место главного врача после того, как предыдущий директор неожиданно погибает. На новом месте Гонсало сталкивается с недостатками в работе клиники, которые осложняются финансовыми проблемами и коррупцией. Чтобы справится с кризисом, Гонсало набирает собственную команду единомышленников.

Список серий 1-го сезона сериала «Медики, линия жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Плохой диагноз Mal diagnóstico
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2019
Новый директор Института медицинских специальностей El nuevo director del Instituto de Especialidades Médicas
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2019
Делать нашу работу хорошо Hacer bien nuestro trabajo
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2019
Жизнь, которую ты обещал иметь La vida que prometiste tener
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2019
Новые жители Los nuevos residentes
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2019
Я никогда не прощу тебя Jamás te lo voy a perdonar
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2019
Здоровая окружающая среда Ambiente sano
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2019
Я не сдамся No me voy a rendir
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2019
Следите за последствиями Atente a las consecuencias
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2019
Уважение нужно заслужить El respeto se tiene que ganar
Сезон 1 Серия 10
22 ноября 2019
Я не собираюсь делиться с тобой No te voy a compartir
Сезон 1 Серия 11
25 ноября 2019
Пути назад нет No hay vuelta atrás
Сезон 1 Серия 12
26 ноября 2019
Мы не все должны платить за это No todos tenemos que pagar por eso
Сезон 1 Серия 13
27 ноября 2019
Я буду следить за тобой Te voy a estar vigilando
Сезон 1 Серия 14
28 ноября 2019
Насилие в семье Violencia intrafamiliar
Сезон 1 Серия 15
29 ноября 2019
Немного больше внимания Un poquito más de atención
Сезон 1 Серия 16
2 декабря 2019
Мой единственный страх-потерять тебя Mi único miedo es perderte
Сезон 1 Серия 17
3 декабря 2019
Поднимая институт Levantando el instituto
Сезон 1 Серия 18
4 декабря 2019
Никто не будет неуважительно относиться к тебе Nadie te va a faltar al respeto
Сезон 1 Серия 19
5 декабря 2019
Я неудачник Soy un fracaso
Сезон 1 Серия 20
6 декабря 2019
Люди любят говорить A la gente le gusta hablar
Сезон 1 Серия 21
9 декабря 2019
Это место – ад Este lugar es un infierno
Сезон 1 Серия 22
10 декабря 2019
Есть вещи, которые не забываются Hay cosas que no se olvidan
Сезон 1 Серия 23
11 декабря 2019
Нам нужен диагноз Necesitamos un diagnostico
Сезон 1 Серия 24
12 декабря 2019
Болезни – это не наказание Las enfermedades no son un castigo
Сезон 1 Серия 25
13 декабря 2019
Почему ты всегда должен быть таким импульсивным? ¿Por qué siempre tienes que ser tan impulsivo?
Сезон 1 Серия 26
16 декабря 2019
Таня и Рафа занимаются любовью Tania y Rafa hacen el amor
Сезон 1 Серия 27
17 декабря 2019
Принять вещи такими, какие они есть Aceptar las cosas como son
Сезон 1 Серия 28
18 декабря 2019
Не обременяйте себя виной No cargues con culpas
Сезон 1 Серия 29
19 декабря 2019
Отойди от нее! ¡Aléjate de ella!
Сезон 1 Серия 30
20 декабря 2019
Лучшая защита La mejor defensa
Сезон 1 Серия 31
23 декабря 2019
Было приятно помочь тебе Fue un placer ayudarte
Сезон 1 Серия 32
24 декабря 2019
Ты не незаменим No eres indispensable
Сезон 1 Серия 33
25 декабря 2019
Второй шанс Segundas oportunidades
Сезон 1 Серия 34
26 декабря 2019
Благих намерений недостаточно Las buenas intenciones no son suficientes
Сезон 1 Серия 35
27 декабря 2019
Вечеринка в больнице Fiesta en el hospital
Сезон 1 Серия 36
30 декабря 2019
Поверь мне, ты последняя женщина, от которой я хочу быть подальше Créeme que eres la última mujer de la que quiero estar lejos
Сезон 1 Серия 37
31 декабря 2019
Я смотрю в правильном направлении Yo estoy mirando en la dirección correcta
Сезон 1 Серия 38
1 января 2020
Анна пошла за мной, но я отказался от нее Ana me fue a buscar, pero yo la rechacé
Сезон 1 Серия 39
2 января 2020
Никто не похож на тебя Nadie es como tú
Сезон 1 Серия 40
3 января 2020
Все будут платить Todos van a pagar
Сезон 1 Серия 41
6 января 2020
Я хочу быть рядом с тобой Quiero estar cerca de ti
Сезон 1 Серия 42
7 января 2020
Надеюсь, ты помнишь меня всю жизнь Ojalá me recuerdes toda la vida
Сезон 1 Серия 43
8 января 2020
Ад Este lugar es un infierno
Сезон 1 Серия 44
9 января 2020
Пришло время поставить его на высокий уровень Es hora de ponerle un alto
Сезон 1 Серия 45
10 января 2020
Я не хочу, чтобы другие платили за то, что я сделал No quiero que los demás paguen por lo que yo hice
Сезон 1 Серия 46
13 января 2020
Maлa практика Mala praxis
Сезон 1 Серия 47
14 января 2020
Рене угрожает Регине René amenaza a Regina
Сезон 1 Серия 48
15 января 2020
Обесточивание El apagón
Сезон 1 Серия 49
16 января 2020
Кто-то хочет, чтобы институт прекратил свою деятельность Alguien quiere que el instituto deje de operar
Сезон 1 Серия 50
17 января 2020
Поверьте нам Confía en nosotros
Сезон 1 Серия 51
20 января 2020
Регина чувствует что-то к Дэвиду Regina siente algo por David
Сезон 1 Серия 52
21 января 2020
Рафа признает, что у него есть проблема зависимости Rafa reconoce tener un problema de adicción
Сезон 1 Серия 53
22 января 2020
Лучшее, что мы можем сделать, это поддержать его Lo mejor que podemos hacer es apoyarlo
Сезон 1 Серия 54
23 января 2020
Прямой провод Línea directa
Сезон 1 Серия 55
24 января 2020
Дэвид и Регина целуются! ¡David y Regina se besan!
Сезон 1 Серия 56
27 января 2020
Ошибки не будут терпеть No se van a tolerar errores
Сезон 1 Серия 57
28 января 2020
Дэвид и Регина идут на свое первое свидание David y Regina tienen su primera cita
Сезон 1 Серия 58
29 января 2020
Смерть Габриэля La muerte de Gabriel
Сезон 1 Серия 59
30 января 2020
Почему ты не дал мне шанс? ¿Por qué no me diste una oportunidad a mí?
Сезон 1 Серия 60
31 января 2020
Никаких мне уступок, Артуро No me amenaces, Arturo
Сезон 1 Серия 61
3 февраля 2020
Гонсало отсчитал дни в больнице Gonzalo tiene los días contados en el hospital
Сезон 1 Серия 62
4 февраля 2020
Ты трус! ¡Eres un cobarde!
Сезон 1 Серия 63
5 февраля 2020
Регина и Дэвид занимаются любовью Regina y David hacen el amor
Сезон 1 Серия 64
6 февраля 2020
Не надейтесь слишком сильно No te ilusiones demasiado
Сезон 1 Серия 65
7 февраля 2020
Кармен страдает от передозировки Carmen sufre una sobredosis
Сезон 1 Серия 66
10 февраля 2020
Рене и Мирея подставили Гонсало René y Mireya le tienden una trampa a Gonzalo
Сезон 1 Серия 67
11 февраля 2020
Гонсало уволен с поста директора больницы Gonzalo es destituido como director del hospital
Сезон 1 Серия 68
12 февраля 2020
Правда всегда выходит на свет La verdad siempre sale a la luz
Сезон 1 Серия 69
13 февраля 2020
Ты хуже, чем я думал Eres peor de lo que pensé
Сезон 1 Серия 70
14 февраля 2020
Моя правая рука Mi mano derecha
Сезон 1 Серия 71
17 февраля 2020
Новый административный директор Института La nueva directora administrativa del instituto
Сезон 1 Серия 72
18 февраля 2020
Регина бежит к Дэвиду из института Regina corre a David del Instituto
Сезон 1 Серия 73
19 февраля 2020
Регина и Мирея ссорятся Regina y Mireya pelean
Сезон 1 Серия 74
20 февраля 2020
Новый руководитель внешних консультаций El nuevo jefe de Consulta Externa
Сезон 1 Серия 75
21 февраля 2020
Карлос Ибарра угрожает Регине Carlos Ibarra amenaza a Regina
Сезон 1 Серия 76
24 февраля 2020
Слепой поступает в Институт медицинских специальностей El Ciego ingresa al Instituto de Especialidades Médicas
Сезон 1 Серия 77
25 февраля 2020
Новое сердце Un nuevo corazón
Сезон 1 Серия 78
26 февраля 2020
Мы не победили болезнь No hemos vencido a la enfermedad
Сезон 1 Серия 79
27 февраля 2020
Позвольте мне доказать вам, что я женщина, которая вам нужна Déjame demostrarte que soy la mujer que necesitas
Сезон 1 Серия 80
28 февраля 2020
Констанца обнаруживает, что Рене и Мирея-любовники Constanza descubre que René y Mireya son amantes
Сезон 1 Серия 81
2 марта 2020
Ты всегда будешь другой Siempre vas a hacer la otra
Сезон 1 Серия 82
3 марта 2020
Правда на нашей стороне La verdad de nuestro lado
Сезон 1 Серия 83
4 марта 2020
Рене бежит в Мирейю из Института медицинских специальностей René corre a Mireya del Instituto de Especialidades Médicas
Сезон 1 Серия 84
5 марта 2020
Регину обвиняют в пособничестве Гонсало Regina es acusada de ser cómplice de Gonzalo
Сезон 1 Серия 85
6 марта 2020
Заключительная глава Часть 1: Оставайся со мной, Дэвид Capítulo Final Parte 1: Quédate conmigo, David
Сезон 1 Серия 86
9 марта 2020
Заключительная глава Часть 2: линия, разделяющая жизнь Capítulo Final Parte 2: La línea que divide a la vida
Сезон 1 Серия 87
10 марта 2020
График выхода всех сериалов
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