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Постер к 1-му сезону сериала Султан Разия
Киноафиша Сериалы Султан Разия Сезоны Сезон 1

Razia Sultan 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 170
Продолжительность сезона 65 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Султан Разия»

В 1-м сезоне сериала «Султан Разия» главной героиней этой истории является могущественная женщина-султан Разия. Ее история стала уникальным случаем, когда престол султаната заняла женщина. Отец Разии скептически относился к интеллектуальным способностям своих троих сыновей и считал, что они не годны для правления. Он решил передать право унаследовать престол своей дочери, которая всегда отличалась блестящим умом. Еще в раннем возрасте Разия демонстрировала управленческий талант. Ее дорога от принцессы до правительницы султаната была непростым, но Разия добилась успеха и завоевала расположение своих подданных.

Список серий 1-го сезона сериала «Султан Разия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2015
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2015
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2015
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 марта 2015
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 марта 2015
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 марта 2015
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2015
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 марта 2015
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2015
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2015
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 марта 2015
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 марта 2015
Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 марта 2015
Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 марта 2015
Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 марта 2015
Episode 16
Сезон 1 Серия 16
23 марта 2015
Episode 17
Сезон 1 Серия 17
24 марта 2015
Episode 18
Сезон 1 Серия 18
25 марта 2015
Episode 19
Сезон 1 Серия 19
26 марта 2015
Episode 20
Сезон 1 Серия 20
27 марта 2015
Episode 21
Сезон 1 Серия 21
30 марта 2015
Episode 22
Сезон 1 Серия 22
31 марта 2015
Episode 23
Сезон 1 Серия 23
1 апреля 2015
Episode 24
Сезон 1 Серия 24
2 апреля 2015
Episode 25
Сезон 1 Серия 25
3 апреля 2015
Episode 26
Сезон 1 Серия 26
6 апреля 2015
Episode 27
Сезон 1 Серия 27
7 апреля 2015
Episode 28
Сезон 1 Серия 28
8 апреля 2015
Episode 29
Сезон 1 Серия 29
9 апреля 2015
Episode 30
Сезон 1 Серия 30
10 апреля 2015
Episode 31
Сезон 1 Серия 31
13 апреля 2015
Episode 32
Сезон 1 Серия 32
14 апреля 2015
Episode 33
Сезон 1 Серия 33
15 апреля 2015
Episode 34
Сезон 1 Серия 34
16 апреля 2015
Episode 35
Сезон 1 Серия 35
17 апреля 2015
Episode 36
Сезон 1 Серия 36
20 апреля 2015
Episode 37
Сезон 1 Серия 37
21 апреля 2015
Episode 38
Сезон 1 Серия 38
22 апреля 2015
Episode 39
Сезон 1 Серия 39
23 апреля 2015
Episode 40
Сезон 1 Серия 40
24 апреля 2015
Episode 41
Сезон 1 Серия 41
27 апреля 2015
Episode 42
Сезон 1 Серия 42
28 апреля 2015
Episode 43
Сезон 1 Серия 43
29 апреля 2015
Episode 44
Сезон 1 Серия 44
30 апреля 2015
Episode 45
Сезон 1 Серия 45
1 мая 2015
Episode 46
Сезон 1 Серия 46
4 мая 2015
Episode 47
Сезон 1 Серия 47
5 мая 2015
Episode 48
Сезон 1 Серия 48
6 мая 2015
Episode 49
Сезон 1 Серия 49
7 мая 2015
Episode 50
Сезон 1 Серия 50
8 мая 2015
Episode 51
Сезон 1 Серия 51
11 мая 2015
Episode 52
Сезон 1 Серия 52
12 мая 2015
Episode 53
Сезон 1 Серия 53
13 мая 2015
Episode 54
Сезон 1 Серия 54
14 мая 2015
Episode 55
Сезон 1 Серия 55
15 мая 2015
Episode 56
Сезон 1 Серия 56
18 мая 2015
Episode 57
Сезон 1 Серия 57
19 мая 2015
Episode 58
Сезон 1 Серия 58
20 мая 2015
Episode 59
Сезон 1 Серия 59
21 мая 2015
Episode 60
Сезон 1 Серия 60
22 мая 2015
Episode 61
Сезон 1 Серия 61
25 мая 2015
Episode 62
Сезон 1 Серия 62
26 мая 2015
Episode 63
Сезон 1 Серия 63
27 мая 2015
Episode 64
Сезон 1 Серия 64
28 мая 2015
Episode 65
Сезон 1 Серия 65
29 мая 2015
Episode 66
Сезон 1 Серия 66
1 июня 2015
Episode 67
Сезон 1 Серия 67
2 июня 2015
Episode 68
Сезон 1 Серия 68
3 июня 2015
Episode 69
Сезон 1 Серия 69
4 июня 2015
Episode 70
Сезон 1 Серия 70
5 июня 2015
Episode 71
Сезон 1 Серия 71
8 июня 2015
Episode 72
Сезон 1 Серия 72
9 июня 2015
Episode 73
Сезон 1 Серия 73
10 июня 2015
Episode 74
Сезон 1 Серия 74
11 июня 2015
Episode 75
Сезон 1 Серия 75
12 июня 2015
Episode 76
Сезон 1 Серия 76
15 июня 2015
Episode 77
Сезон 1 Серия 77
16 июня 2015
Episode 78
Сезон 1 Серия 78
17 июня 2015
Episode 79
Сезон 1 Серия 79
18 июня 2015
Episode 80
Сезон 1 Серия 80
19 июня 2015
Episode 81
Сезон 1 Серия 81
22 июня 2015
Episode 82
Сезон 1 Серия 82
23 июня 2015
Episode 83
Сезон 1 Серия 83
24 июня 2015
Episode 84
Сезон 1 Серия 84
25 июня 2015
Episode 85
Сезон 1 Серия 85
26 июня 2015
Episode 86
Сезон 1 Серия 86
29 июня 2015
Episode 87
Сезон 1 Серия 87
30 июня 2015
Episode 88
Сезон 1 Серия 88
1 июля 2015
Episode 89
Сезон 1 Серия 89
2 июля 2015
Episode 90
Сезон 1 Серия 90
3 июля 2015
Episode 91
Сезон 1 Серия 91
6 июля 2015
Episode 92
Сезон 1 Серия 92
7 июля 2015
Episode 93
Сезон 1 Серия 93
8 июля 2015
Episode 94
Сезон 1 Серия 94
9 июля 2015
Episode 95
Сезон 1 Серия 95
10 июля 2015
Episode 96
Сезон 1 Серия 96
13 июля 2015
Episode 97
Сезон 1 Серия 97
14 июля 2015
Episode 98
Сезон 1 Серия 98
15 июля 2015
Episode 99
Сезон 1 Серия 99
16 июля 2015
Episode 100
Сезон 1 Серия 100
17 июля 2015
Episode 101
Сезон 1 Серия 101
20 июля 2015
Episode 102
Сезон 1 Серия 102
21 июля 2015
Episode 103
Сезон 1 Серия 103
22 июля 2015
Episode 104
Сезон 1 Серия 104
23 июля 2015
Episode 105
Сезон 1 Серия 105
24 июля 2015
Episode 106
Сезон 1 Серия 106
27 июля 2015
Episode 107
Сезон 1 Серия 107
28 июля 2015
Episode 108
Сезон 1 Серия 108
29 июля 2015
Episode 109
Сезон 1 Серия 109
30 июля 2015
Episode 110
Сезон 1 Серия 110
31 июля 2015
Episode 111
Сезон 1 Серия 111
3 августа 2015
Episode 112
Сезон 1 Серия 112
4 августа 2015
Episode 113
Сезон 1 Серия 113
5 августа 2015
Episode 114
Сезон 1 Серия 114
6 августа 2015
Episode 115
Сезон 1 Серия 115
7 августа 2015
Episode 116
Сезон 1 Серия 116
10 августа 2015
Episode 117
Сезон 1 Серия 117
11 августа 2015
Episode 118
Сезон 1 Серия 118
12 августа 2015
Episode 119
Сезон 1 Серия 119
13 августа 2015
Episode 120
Сезон 1 Серия 120
14 августа 2015
Episode 121
Сезон 1 Серия 121
17 августа 2015
Episode 122
Сезон 1 Серия 122
18 августа 2015
Episode 123
Сезон 1 Серия 123
19 августа 2015
Episode 124
Сезон 1 Серия 124
20 августа 2015
Episode 125
Сезон 1 Серия 125
21 августа 2015
Episode 126
Сезон 1 Серия 126
24 августа 2015
Episode 127
Сезон 1 Серия 127
25 августа 2015
Episode 128
Сезон 1 Серия 128
26 августа 2015
Episode 129
Сезон 1 Серия 129
27 августа 2015
Episode 130
Сезон 1 Серия 130
28 августа 2015
Episode 131
Сезон 1 Серия 131
31 августа 2015
Episode 132
Сезон 1 Серия 132
1 сентября 2015
Episode 133
Сезон 1 Серия 133
2 сентября 2015
Episode 134
Сезон 1 Серия 134
3 сентября 2015
Episode 135
Сезон 1 Серия 135
4 сентября 2015
Episode 136
Сезон 1 Серия 136
7 сентября 2015
Episode 137
Сезон 1 Серия 137
8 сентября 2015
Episode 138
Сезон 1 Серия 138
9 сентября 2015
Episode 139
Сезон 1 Серия 139
10 сентября 2015
Episode 140
Сезон 1 Серия 140
11 сентября 2015
Episode 141
Сезон 1 Серия 141
14 сентября 2015
Episode 142
Сезон 1 Серия 142
15 сентября 2015
Episode 143
Сезон 1 Серия 143
16 сентября 2015
Episode 144
Сезон 1 Серия 144
17 сентября 2015
Episode 145
Сезон 1 Серия 145
18 сентября 2015
Episode 146
Сезон 1 Серия 146
21 сентября 2015
Episode 147
Сезон 1 Серия 147
22 сентября 2015
Episode 148
Сезон 1 Серия 148
23 сентября 2015
Episode 149
Сезон 1 Серия 149
24 сентября 2015
Episode 150
Сезон 1 Серия 150
25 сентября 2015
Episode 151
Сезон 1 Серия 151
28 сентября 2015
Episode 152
Сезон 1 Серия 152
29 сентября 2015
Episode 153
Сезон 1 Серия 153
30 сентября 2015
Episode 154
Сезон 1 Серия 154
1 октября 2015
Episode 155
Сезон 1 Серия 155
2 октября 2015
Episode 156
Сезон 1 Серия 156
5 октября 2015
Episode 157
Сезон 1 Серия 157
6 октября 2015
Episode 158
Сезон 1 Серия 158
7 октября 2015
Episode 159
Сезон 1 Серия 159
8 октября 2015
Episode 160
Сезон 1 Серия 160
9 октября 2015
Episode 161
Сезон 1 Серия 161
12 октября 2015
Episode 162
Сезон 1 Серия 162
13 октября 2015
Episode 163
Сезон 1 Серия 163
14 октября 2015
Episode 164
Сезон 1 Серия 164
15 октября 2015
Episode 165
Сезон 1 Серия 165
16 октября 2015
Episode 166
Сезон 1 Серия 166
19 октября 2015
Episode 167
Сезон 1 Серия 167
20 октября 2015
Episode 168
Сезон 1 Серия 168
21 октября 2015
Episode 169
Сезон 1 Серия 169
22 октября 2015
Episode 170
Сезон 1 Серия 170
23 октября 2015
График выхода всех сериалов
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