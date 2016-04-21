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Постер к 1-му сезону сериала Ми-ми-мишки
Киноафиша Сериалы Ми-ми-мишки Сезоны Сезон 1

Ми-ми-мишки 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 182
Продолжительность сезона 18 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ми-ми-мишки»

В 1 сезоне сериала «Ми-ми-мишки» юные зрители знакомятся с парочкой обаятельных главных героев-медвежат. Кеша – настоящий мальчишка. Это озорной и активный бурый мишка, который любит науку, эксперименты и разнообразные электрические приборы. Зато его друг – маленький белый медвежонок Тучка – гораздо больше увлечен окружающим миром и живой природой. Ему нравится лечить деревья, растить цветы и дружить с другими зверятами. Они такие разные, и все же они никогда не расстаются, ведь настоящая дружба важнее любых противоречий. Тем более что проводить научные опыты и гулять на лужайке куда приятнее вместе!

Список серий 1-го сезона сериала «Ми-ми-мишки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Звёздная история
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2016
Фотоохота
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2016
Грибы и листья
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2016
Путешествие
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2016
Лучшая напоминалка
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2016
Несовременная еда
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2016
Борьба за урожай
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2016
Как лечить деревья
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2016
Домовой
Сезон 1 Серия 9
7 июня 2016
Бессонница
Сезон 1 Серия 10
14 июня 2016
Глобальное потепление
Сезон 1 Серия 11
21 июня 2016
Огородники
Сезон 1 Серия 12
28 июня 2016
Медовая история
Сезон 1 Серия 13
5 июля 2016
Прогноз погоды
Сезон 1 Серия 14
12 июля 2016
Змей на дереве
Сезон 1 Серия 15
19 июля 2016
Финишная прямая
Сезон 1 Серия 16
26 июля 2016
Пиратская история
Сезон 1 Серия 17
2 августа 2016
Путешествие к звёздам
Сезон 1 Серия 18
9 августа 2016
Победители дракона
Сезон 1 Серия 19
16 августа 2016
Экспедиция на север
Сезон 1 Серия 20
23 августа 2016
Больше не надо
Сезон 1 Серия 21
30 августа 2016
Лучшее место в мире
Сезон 1 Серия 22
6 сентября 2016
Цыпа и динозавры
Сезон 1 Серия 23
13 сентября 2016
Фокусы с разоблачением
Сезон 1 Серия 24
20 сентября 2016
Настоящий Ниндзя
Сезон 1 Серия 25
27 сентября 2016
Нежданные гости
Сезон 1 Серия 26
4 октября 2016
Необитаемый остров
Сезон 1 Серия 27
11 октября 2016
Гол
Сезон 1 Серия 28
18 октября 2016
Мишка-невидимка
Сезон 1 Серия 29
25 октября 2016
Следствие ведут мишки
Сезон 1 Серия 30
1 ноября 2016
По своим правилам
Сезон 1 Серия 31
8 ноября 2016
Тучкина высота
Сезон 1 Серия 32
15 ноября 2016
Пещера, полная ловушек
Сезон 1 Серия 33
22 ноября 2016
Супер Мишки
Сезон 1 Серия 34
29 ноября 2016
В поход
Сезон 1 Серия 35
6 декабря 2016
Неуловимый Джо
Сезон 1 Серия 36
13 декабря 2016
Новогодний маскарад
Сезон 1 Серия 37
20 декабря 2016
Песня для Лисички
Сезон 1 Серия 38
27 декабря 2016
Умный дом
Сезон 1 Серия 39
3 января 2017
Сказка про репку
Сезон 1 Серия 40
5 января 2017
Мысли вслух
Сезон 1 Серия 41
10 января 2017
Маленькое приключение
Сезон 1 Серия 42
17 января 2017
Парк развлечений
Сезон 1 Серия 43
24 января 2017
Жемчужина севера
Сезон 1 Серия 44
31 января 2017
Кеша FM
Сезон 1 Серия 45
7 февраля 2017
Лучший друг Лисички
Сезон 1 Серия 46
14 февраля 2017
Богатый улов
Сезон 1 Серия 47
21 февраля 2017
Мишки на льду
Сезон 1 Серия 48
28 февраля 2017
Мой друг велосипед
Сезон 1 Серия 49
7 марта 2017
Мишки в цирке
Сезон 1 Серия 50
14 марта 2017
Баллада о рыцарях
Сезон 1 Серия 51
21 марта 2017
Поиграем завтра
Сезон 1 Серия 52
28 марта 2017
Зубная фея
Сезон 1 Серия 53
4 апреля 2017
Идеальные друзья
Сезон 1 Серия 54
11 апреля 2017
Проще простого
Сезон 1 Серия 55
18 апреля 2017
Вечный день
Сезон 1 Серия 56
25 апреля 2017
День рождения Лисички
Сезон 1 Серия 57
2 мая 2017
Споры о красоте
Сезон 1 Серия 58
9 мая 2017
Страшилки
Сезон 1 Серия 59
16 мая 2017
Талисман удачи
Сезон 1 Серия 60
23 мая 2017
Мне бы в небо!
Сезон 1 Серия 61
30 мая 2017
На связи
Сезон 1 Серия 62
6 июня 2017
Сюрприз
Сезон 1 Серия 63
13 июня 2017
Хорошие манеры
Сезон 1 Серия 64
20 июня 2017
5 минут назад
Сезон 1 Серия 65
27 июня 2017
Игровой автомат
Сезон 1 Серия 66
4 июля 2017
Слонопотам
Сезон 1 Серия 67
11 июля 2017
Чистая правда
Сезон 1 Серия 68
11 июля 2017
Розовые очки
Сезон 1 Серия 69
11 июля 2017
Цыпа-почтальон
Сезон 1 Серия 70
11 июля 2017
Хочу быть взрослой
Сезон 1 Серия 71
11 июля 2017
Портрет Белой Тучки
Сезон 1 Серия 72
11 июля 2017
Подарок для Кеши
Сезон 1 Серия 73
11 июля 2017
Пропавшая кукла
Сезон 1 Серия 74
11 июля 2017
На 5 ходов вперед
Сезон 1 Серия 75
11 июля 2017
Большое приключение
Сезон 1 Серия 76
18 июля 2017
Всё наоборот
Сезон 1 Серия 77
18 июля 2017
Фильм-фильм-фильм
Сезон 1 Серия 78
18 июля 2017
Дырявая память
Сезон 1 Серия 79
18 июля 2017
Изобретатель чуда
Сезон 1 Серия 80
18 июля 2017
Кеша-2
Сезон 1 Серия 81
18 июля 2017
Всё получится
Сезон 1 Серия 82
18 июля 2017
Лунные приключения
Сезон 1 Серия 83
18 июля 2017
Модный приговор
Сезон 1 Серия 84
18 июля 2017
Динозаврик
Сезон 1 Серия 85
18 июля 2017
Всемашина
Сезон 1 Серия 86
18 июля 2017
Речные гонки
Сезон 1 Серия 87
18 июля 2017
Путешествие Цыпы
Сезон 1 Серия 88
18 июля 2017
Войти в роль
Сезон 1 Серия 89
18 июля 2017
Помогашка
Сезон 1 Серия 90
18 июля 2017
Порядок
Сезон 1 Серия 91
18 июля 2017
Дрессировщик
Сезон 1 Серия 92
18 июля 2017
О чём говорят птицы
Сезон 1 Серия 93
18 июля 2017
Первооткрыватель
Сезон 1 Серия 94
18 июля 2017
Кеша, выручай!
Сезон 1 Серия 95
18 июля 2017
Подводная одиссея
Сезон 1 Серия 96
18 июля 2017
Фантазёры
Сезон 1 Серия 97
18 июля 2017
В игре
Сезон 1 Серия 98
18 июля 2017
Контакт
Сезон 1 Серия 99
18 июля 2017
Музей
Сезон 1 Серия 100
18 июля 2017
Талант Вали
Сезон 1 Серия 101
18 июля 2017
Пропавший торт
Сезон 1 Серия 102
18 июля 2017
Девочки против мальчиков
Сезон 1 Серия 103
18 июля 2017
Кругом вода
Сезон 1 Серия 104
18 июля 2017
Пропажа Цыпы
Сезон 1 Серия 105
18 июля 2017
Кеша-новости
Сезон 1 Серия 106
18 июля 2017
Все успеть
Сезон 1 Серия 107
18 июля 2017
Излучатель добра
Сезон 1 Серия 108
18 июля 2017
Кто лучше
Сезон 1 Серия 109
18 июля 2017
Очкарик
Сезон 1 Серия 110
18 июля 2017
Ночной зверь
Сезон 1 Серия 111
18 июля 2017
Карнавал
Сезон 1 Серия 112
15 июня 2018
Рыбацкая история
Сезон 1 Серия 113
9 июля 2018
Пополам
Сезон 1 Серия 114
15 августа 2018
Паузник
Сезон 1 Серия 115
30 августа 2018
Игра в самолет
Сезон 1 Серия 116
13 сентября 2018
Ложная тревога
Сезон 1 Серия 117
27 сентября 2018
Сила Сани
Сезон 1 Серия 118
11 октября 2018
Дом на дереве
Сезон 1 Серия 119
25 октября 2018
Морское чудовище
Сезон 1 Серия 120
8 ноября 2018
До завтра подождет
Сезон 1 Серия 121
22 ноября 2018
Взгляд с высоты
Сезон 1 Серия 122
6 декабря 2018
Мастер-ломастер
Сезон 1 Серия 123
20 декабря 2018
Чья вина?
Сезон 1 Серия 124
3 января 2019
Настоящие друзья
Сезон 1 Серия 125
17 января 2019
Система безопасности
Сезон 1 Серия 126
31 января 2019
Трудный пирог
Сезон 1 Серия 127
14 февраля 2019
Мусорный монстр
Сезон 1 Серия 128
28 февраля 2019
Зима пришла
Сезон 1 Серия 129
9 декабря 2019
Удивительное животное
Сезон 1 Серия 130
28 марта 2019
Стиратель памяти
Сезон 1 Серия 131
11 апреля 2019
Совсем один
Сезон 1 Серия 132
25 апреля 2019
Суперклей
Сезон 1 Серия 133
9 мая 2019
Робо-друг
Сезон 1 Серия 134
23 мая 2019
Конкурс талантов
Сезон 1 Серия 135
6 июня 2019
Неопознанный объект
Сезон 1 Серия 136
20 июня 2019
Переезд
Сезон 1 Серия 137
4 июля 2019
Строители
Сезон 1 Серия 138
16 июля 2019
Чистюля
Сезон 1 Серия 139
23 июля 2019
Дорожный фотоальбом
Сезон 1 Серия 140
30 июля 2019
Множитель
Сезон 1 Серия 141
6 августа 2019
Мисс Лес
Сезон 1 Серия 142
13 августа 2019
Водолазы
Сезон 1 Серия 143
20 августа 2019
Невезучая
Сезон 1 Серия 144
29 августа 2019
Конькобежцы
Сезон 1 Серия 145
6 января 2020
Лесной хулиган
Сезон 1 Серия 146
16 сентября 2019
Найденыш
Сезон 1 Серия 147
26 сентября 2019
Важные дела
Сезон 1 Серия 148
30 сентября 2019
Новая игра
Сезон 1 Серия 149
9 октября 2019
Пенная вечеринка
Сезон 1 Серия 150
17 октября 2019
Лекарство от скуки
Сезон 1 Серия 151
21 октября 2019
Спортивная травма
Сезон 1 Серия 152
28 октября 2019
Сонная история
Сезон 1 Серия 153
7 ноября 2019
Телескоп
Сезон 1 Серия 154
14 ноября 2019
Цветочки
Сезон 1 Серия 155
18 ноября 2019
Неправильный компот
Сезон 1 Серия 156
2 декабря 2019
Легендарный шлем
Сезон 1 Серия 157
9 декабря 2019
Праздник без конца
Сезон 1 Серия 158
19 декабря 2019
Машина идей
Сезон 1 Серия 159
26 декабря 2019
День рождения Вали
Сезон 1 Серия 160
2 января 2020
Плакса
Сезон 1 Серия 161
13 января 2020
Позитивное мышление
Сезон 1 Серия 162
21 января 2020
В чужом теле
Сезон 1 Серия 163
28 января 2020
Сад для Лисички
Сезон 1 Серия 164
4 февраля 2020
Гости с севера
Сезон 1 Серия 165
11 февраля 2020
Странные обычаи
Сезон 1 Серия 166
18 февраля 2020
Книга рекордов
Сезон 1 Серия 167
25 февраля 2020
Мальчики подождут
Сезон 1 Серия 168
3 марта 2020
Любимый мультфильм
Сезон 1 Серия 169
10 марта 2020
Викторина
Сезон 1 Серия 170
17 марта 2020
Шахматы
Сезон 1 Серия 171
24 марта 2020
Граффити
Сезон 1 Серия 172
31 марта 2020
Молчанка
Сезон 1 Серия 173
7 апреля 2020
Похитители ягод
Сезон 1 Серия 174
14 апреля 2020
Регата
Сезон 1 Серия 175
21 апреля 2020
Идеальный день
Сезон 1 Серия 176
28 апреля 2020
Настоящий художник
Сезон 1 Серия 177
5 мая 2020
Сюрприз для мальчиков
Сезон 1 Серия 178
15 июня 2020
Фотомания
Сезон 1 Серия 179
6 мая 2020
Удобная еда
Сезон 1 Серия 180
14 июля 2020
Красная книга
Сезон 1 Серия 181
13 мая 2020
День рождения Тучки
Сезон 1 Серия 182
14 августа 2020
График выхода всех сериалов
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