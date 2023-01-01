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Постер к 1-му сезону сериала Пять копеек
Киноафиша Сериалы Пять копеек Сезоны Сезон 1

Pyat kopeek 18+
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять копеек»

В 1-м сезоне сериала «Пять копеек» 19 апреля 1970 года стал красным днем календаря для советского автопрома. В этот день с конвейера сошли 5 первых машин, которые получили название «Жигули». Спустя много лет восемь героев выясняют, что в одной из пяти этих самых «Копеек», которые выпустили первой партией на заводе «АвтоВАЗ» полвека тому назад, спрятаны сокровища. Они немедленно отправляются в погоню за золотом, попадают в нелепые и забавные ситуации, заново открывают себя и пытаются обрести путь к счастью. Для авантюристов золото оказывается только заветной и недостижимой целью на пути к обретению гармонии и личного счастья.

Список серий сериала Пять копеек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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