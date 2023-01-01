В 1-м сезоне сериала «Пять минут тишины. Море и горы» сотрудники МЧС под руководством Гиреева известны не только высоким уровнем профессионализма, но и тем, что любой их выход является своего рода неповторимой операцией. О них слагаются легенды. Их спасательные миссии расходятся на анекдоты, которые переходят из уст в уста. Во время каждой операции герои всегда находят выход из ситуации. Зачастую он граничит с безумием. На этот раз отряд Гиреева отправляются в Сочи – идиллическое место для всех, помимо спасателей. Море и горы, экстремальные виды спорта и полеты на воздушных шарах – все это многообразие не даст спасателям остаться без работы.