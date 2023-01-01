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Киноафиша Сериалы Пять минут тишины. Море и горы Сезоны Сезон 1

Пять минут тишины. Море и горы 12+
Название Сезон 1
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пять минут тишины. Море и горы»

В 1-м сезоне сериала «Пять минут тишины. Море и горы» сотрудники МЧС под руководством Гиреева известны не только высоким уровнем профессионализма, но и тем, что любой их выход является своего рода неповторимой операцией. О них слагаются легенды. Их спасательные миссии расходятся на анекдоты, которые переходят из уст в уста. Во время каждой операции герои всегда находят выход из ситуации. Зачастую он граничит с безумием. На этот раз отряд Гиреева отправляются в Сочи – идиллическое место для всех, помимо спасателей. Море и горы, экстремальные виды спорта и полеты на воздушных шарах – все это многообразие не даст спасателям остаться без работы.

Список серий сериала Пять минут тишины. Море и горы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Эпизод 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Эпизод 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Эпизод 20
Сезон 1 Серия 19
TBA
Эпизод 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Эпизод 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Эпизод 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Эпизод 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Эпизод 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
График выхода всех сериалов
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