Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Тикабо
Киноафиша Сериалы Тикабо Сезоны Сезон 1

Тикабо 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 26
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тикабо»

В 1 сезоне сериала «Тикабо» забавные существа под названием тикабо живут в особой волшебной реальности. Это неуемные и любознательные малыши, которые увлекаются коллекционированием знаний обо всем на свете. Но больше всего их интересует наш, человеческий мир. Поэтому они частенько путешествуют в него вместе со своим строгим, но внимательным воспитателем Ня. Тикабо посещают человеческие дома, магазины и парки, они изучают привычные для нас формы, цвета, предметы быта, продукты, учатся писать, читать и считать. Всеми своими наблюдениями они с радостью делятся с юными зрителями. А Ня следит, чтобы они каждый день пополняли свою коллекцию знаний.

Список серий 1-го сезона сериала «Тикабо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
TBA
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Дочь Пересильд рассказала про «первый раз»: случилось с Маратом на съемках «Слова пацана»
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше