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Киноафиша Сериалы Сумерки

Сумерки ( - …)

Twilight
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

«Сумерки» – это сериальная адаптация знаменитого вампирского романа Стефани Майер. В центре сюжета оказывается старшеклассница Белла Свон, которая после нового замужества матери переезжает из Флориды к отцу в дождливый маленький городок Форкс. Ее новым одноклассником оказывается загадочный бледный юноша по имени Эдвард Каллен. После того как он странным образом спасает ей жизнь, девушка начинает догадываться, что он отличается от остальных парней. Расследование приводит ее к шокирующему открытию…

В ролях Персонажи
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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