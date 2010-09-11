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Богатая Маша 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Богатая Маша
Киноафиша Сериалы Богатая Маша Сезоны Сезон 1

Богатая Маша 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Богатая Маша »

В 1-м сезоне сериала «Богатая Маша» простая скромная девушка Мария, не выделяющаяся ни яркой внешностью, ни бойким характером, живет в провинциальном городке и работает в бригаде маляром. У нее есть большой секрет – она давно и безнадежно любит своего бригадира Серегу – веселого и обаятельного парня. Вот только тот даже не смотрит в ее сторону… если, конечно, ему не нужно свалить на нее внеурочную работу или сэкономить на зарплате. Еще у Маши есть лучшие подружки – ее напарницы Юля и Рая, которые тоже не упускают возможности на ней «поездить», отдавая ей неудобные смены и грязную работу. Но однажды Машу разыскивает юрист: ей досталось огромное наследство.

Рейтинг сериала

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3.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Богатая Маша » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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