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Котенок по имени Гав 1976 - 1982, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Котенок по имени Гав
Киноафиша Сериалы Котенок по имени Гав Сезоны Сезон 1

Котенок по имени Гав 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июля 1976
Год выпуска 1976
Количество серий 5
Продолжительность сезона 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Котенок по имени Гав»

В 1-м сезоне сериала «Котенок по имени Гав» на обычном чердаке жилого дома на свет появляется очаровательный рыжий котенок. Несмотря на то что он еще очень мал, ему уже хочется познавать окружающий мир и знакомиться с другими животными. Вот только его довольно странное имя не располагает к дружбе. Когда он говорит большому черному коту, что его зовут Гав, тот поднимает его на смех. А щенок и вовсе решает, что он его передразнивает. И все же между котенком и щенком завязываются теплые отношения. Эта странная парочка вместе пытается разобраться во взрослой жизни. Им приходится то прятать от врагов котлету, то скрываться от грозы.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Котенок по имени Гав» График выхода всех сериалов
Сезон 1
История 1
Сезон 1 Серия 1
22 июля 1976
Вторая история
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 1977
Третья история
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 1979
Четвертая история
Сезон 1 Серия 4
8 марта 1980
Пятая история
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 1982
График выхода всех сериалов
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