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Зооспецназ 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Зооспецназ
Киноафиша Сериалы Зооспецназ Сезоны Сезон 1

Animal Special Forces 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зооспецназ»

В 1 сезоне сериала «Зооспецназ» авторы проекта рассказывают о самых поразительных животных на планете Земля. Каждая среда обитания на Земле связана с определенными трудностями для диких животных. Природа часто «подкидывает» трудности, с которыми зверям приходится справляться своими силами. Некоторые из них от рождения наделены уникальными способностями, другим удалось развить навыки, которые помогают выживать в самых трудных условиях. Тело, устройство мозга и нервной системы таких зверей больше похожи на необыкновенные механизмы. Создается ощущение, что они могут отразить любой вызов от агрессивной внешней среды.

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Список серий 1-го сезона сериала «Зооспецназ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2017
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2017
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2017
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2017
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2017
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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