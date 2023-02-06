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Заложник 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заложник
Киноафиша Сериалы Заложник Сезоны Сезон 1

Kapningen
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Заложник»

В 1 сезоне сериала «Заложник» в центре событий оказываются комиссар Федеральной полиции Швеции Алекс Рехт и его молодая, но весьма амбициозная и перспективная помощница – аналитик Фредрика Бергман. Расследование, за которое они принимаются на этот раз, оказывается личным для Алекса. Его сын Эрик оказывается на борту самолета, захваченного опасными террористами. Они сообщают о том, что экипаж будет взорван и все пассажи погибнут, если сотрудники правоохранительных органов не выполнят два требования, выдвинутых преступниками. Алекс и Фредрика не остановятся ни перед чем, чтобы спасти Эрика.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Заложник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2023
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2023
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2023
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2023
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
27 февраля 2023
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2023
График выхода всех сериалов
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