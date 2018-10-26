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Близкая угроза 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Близкая угроза
Киноафиша Сериалы Близкая угроза Сезоны Сезон 1

Terrorism Close Calls 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Близкая угроза»

В 1-м сезоне сериала «Близкая угроза» зрители узнают о множестве страшных терактов по всему миру, которые удалось вовремя предотвратить или хотя бы смягчить их последствия. Выясняется, что практически каждый день в том или ином городе незаметно и оперативно проводятся операции полиции и спецслужб, спасающие миллионы жизней. Однако террористы все равно идут на шаг впереди правоохранительных органов. Даже простой студент-химик из Саудовской Аравии может свободно заказать в интернете вещество, необходимое для создания бомбы. А ведь параллельно свои сети расставляют такие мощные преступные организации, как «Аль-Каида».

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Близкая угроза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Участок метро в Нью-Йорке The NY City Subway Plot
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2018
Студент, создавший бомбы The Student Bomb Maker
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2018
Заговор с грузовой бомбой Cargo Bomb Plot
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2018
Операция "Шевроле": Заговор с целью убийства посла Саудовской Аравии Operation Chevrolet: The Plot to Kill Saudi Ambassador
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2018
Операция "Оверт": Заговор с трансатлантической жидкой бомбой Operation Overt: The Transatlantic Liquid Bomb Plot
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2018
Сюжет дня Мартина Лютера Кинга Martin Luther King Day Plot
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2018
Ячейка Зауэрланда: Заговор с целью убийства американских солдат The Sauerland Cell: Plot to Kill U.S. Soldiers
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2018
Израильская медовая ловушка The Israel Honey Trap
Сезон 1 Серия 8
26 октября 2018
Сюжет австралийского дня Анзака Australian Anzac Day Plot
Сезон 1 Серия 9
26 октября 2018
Немецкий джихад и заговор против ЕВРО German Jihad & The EURO Plot
Сезон 1 Серия 10
26 октября 2018
График выхода всех сериалов
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