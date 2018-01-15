Это романтическая история о чувствах, которые вспыхнули между 42-летней Ведикой и 24-летним Сахилом. Ведика — серьезная и независимая мать, самостоятельно воспитывающая ребенка. Сахил — легкомысленный юноша из очень обеспеченной семьи. Они случайно сталкиваются и лишь спустя время выясняют, что их встреча вовсе не была случайностью. Сахил сразу же понимает, что Ведика — его судьба… Но сумеют ли герои справиться со всеми проблемами, возникающими на их пути, а также не обращать внимания на общественные предрассудки?