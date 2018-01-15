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Киноафиша Сериалы С появлением тебя

С появлением тебя (2018 - 2018)

Aap Ke Aa Jane Se 12+
Год выпуска 2018
Страна Индия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Продолжительность сериала 66 часов 0 минут
О чем сериал

Это романтическая история о чувствах, которые вспыхнули между 42-летней Ведикой и 24-летним Сахилом. Ведика — серьезная и независимая мать, самостоятельно воспитывающая ребенка. Сахил — легкомысленный юноша из очень обеспеченной семьи. Они случайно сталкиваются и лишь спустя время выясняют, что их встреча вовсе не была случайностью. Сахил сразу же понимает, что Ведика — его судьба… Но сумеют ли герои справиться со всеми проблемами, возникающими на их пути, а также не обращать внимания на общественные предрассудки?

В ролях
В ролях
Хетал Гада
Сухаши Дхами
Каран Джотвани
Рой Чима
Рича Бхаттачария
Sailesh Gulabani
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
С появлением тебя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 180 эпизодов
 
Кадры из сериала
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