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Молодое поколение 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Молодое поколение
Киноафиша Сериалы Молодое поколение Сезоны Сезон 2

Age of Youth 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 14
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Молодое поколение»

Во 2 сезоне сериала «Молодое поколение» Джин Мен возвращается от родителей на самолете и приходит в восторг, когда обнаруживает, что соседки по комнате встречают ее в аэропорту. Но неожиданно выясняется, что девчонками руководят вовсе не дружеские чувства, а целый список претензий, которые им не терпится высказать вернувшейся соседке. Вскоре в их домик подселяют нового студента, привыкнуть к которому всем оказывается не так-то просто. Дело в том, что он оказывается вовсе не таким, как представляют себе девочки изначально. Тем временем в университете начинается новый семестр, а у Джи Вон появляются тайны от ребят.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Молодое поколение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Меня расстраивают мелочи #нас I am upset by small things #us
Сезон 2 Серия 1
25 августа 2017
Я трус #незнакомец I'm a coward #stranger
Сезон 2 Серия 2
26 августа 2017
Я решил тебя ненавидеть #преступление и наказание I've decided to hate you #crimeandpunishment
Сезон 2 Серия 3
1 сентября 2017
Я выжил #эгоистичныйген I survived #selfishgene
Сезон 2 Серия 4
2 сентября 2017
Мое сердце непостоянно, как тростинка #первая любовь My heart is as fickle as a reed #firstlove
Сезон 2 Серия 5
8 сентября 2017
Я чудо #в поисках потерянного времени I'm a miracle #insearchoflosttime
Сезон 2 Серия 6
9 сентября 2017
Я был в центре мира #алая буква I was in the center of the world #scarletletter
Сезон 2 Серия 7
15 сентября 2017
Я отказываюсь от #признания I deny myself #confession
Сезон 2 Серия 8
16 сентября 2017
Я стал шрамом #потерянный рай I became a scar #paradiselost
Сезон 2 Серия 9
22 сентября 2017
Это может быть я #предчувствиенеправильно It might be me #hunchesarenotwrong
Сезон 2 Серия 10
23 сентября 2017
Я предал себя #падение I betrayed myself #falling
Сезон 2 Серия 11
29 сентября 2017
Я утверждаю себя #поддержи меня I affirm myself #standbyme
Сезон 2 Серия 12
30 сентября 2017
Я увидела у себя #все красивыеслова I saw at myself #allbeautifulwords
Сезон 2 Серия 13
6 октября 2017
У них есть собственное зеркало #до свидания увидимся завтра They have their own mirror #goodbyeseeyoutomorrow
Сезон 2 Серия 14
7 октября 2017
График выхода всех сериалов
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