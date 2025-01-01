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Молодое поколение
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Молодое поколение, список сезонов
Age of Youth
16+
Год выпуска
2016
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
jTBC
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Рейтинг сериала
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голосов
8.2
IMDb
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Список сезонов сериала «Молодое поколение»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
22 июля 2016 - 27 августа 2016
Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов
25 августа 2017 - 7 октября 2017
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