Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Молодое поколение
Киноафиша Сериалы Молодое поколение Сезоны

Молодое поколение, список сезонов

Age of Youth 16+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал jTBC

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Молодое поколение»
Молодое поколение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 22 июля 2016 - 27 августа 2016
 
Молодое поколение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов 25 августа 2017 - 7 октября 2017
 
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше