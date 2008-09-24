Мыслить как преступник Сезоны Сезон 4 Серия 6

Мыслить как преступник 2005 6 серия 4 сезон

Все серии 4 сезона «Мыслить как преступник»
Хаос
Сезон 4 / Серия 1 24 сентября 2008
Ангелотворец
Сезон 4 / Серия 2 1 октября 2008
Минимальные потери
Сезон 4 / Серия 3 8 октября 2008
Рай
Сезон 4 / Серия 4 22 октября 2008
Отлов
Сезон 4 / Серия 5 29 октября 2008
Инстинкты
Сезон 4 / Серия 6 5 ноября 2008
В память
Сезон 4 / Серия 7 12 ноября 2008
Шедевр
Сезон 4 / Серия 8 19 ноября 2008
Искусство соблазнения
Сезон 4 / Серия 9 26 ноября 2008
Братья по оружию
Сезон 4 / Серия 10 10 декабря 2008
Обычный
Сезон 4 / Серия 11 17 декабря 2008
Родственные души
Сезон 4 / Серия 12 14 января 2009
Родословная
Сезон 4 / Серия 13 21 января 2009
Слабое утешение
Сезон 4 / Серия 14 11 февраля 2009
Возрождение Зоуи
Сезон 4 / Серия 15 18 февраля 2009
Удовольствие — моя работа
Сезон 4 / Серия 16 25 февраля 2009
Демонология
Сезон 4 / Серия 17 11 марта 2009
Всеядный
Сезон 4 / Серия 18 18 марта 2009
Дом в огне
Сезон 4 / Серия 19 25 марта 2009
Противоречия
Сезон 4 / Серия 20 8 апреля 2009
Оттенки серого
Сезон 4 / Серия 21 22 апреля 2009
Большое колесо
Сезон 4 / Серия 22 29 апреля 2009
Наезд
Сезон 4 / Серия 23 6 мая 2009
Преувеличение
Сезон 4 / Серия 24 13 мая 2009
В ад…
Сезон 4 / Серия 25 20 мая 2009
…и обратно
Сезон 4 / Серия 26 20 мая 2009
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Мыслить как преступник» в Лас-Вегасе похитили ребенка. Это происшествие очень сказывается на Риде: во сне ему приходят жуткие видения, где отец угрожающе навис над трупом ребенка, убитого уже много лет назад.

