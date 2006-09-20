Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 2 Серия 23

Мыслить как преступник 2005 23 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Мыслить как преступник»
Король - рыбак (часть 2)
Сезон 2 / Серия 1 20 сентября 2006
P911
Сезон 2 / Серия 2 27 сентября 2006
Идеальный шторм
Сезон 2 / Серия 3 4 октября 2006
Психодрама
Сезон 2 / Серия 4 11 октября 2006
Последствия
Сезон 2 / Серия 5 18 октября 2006
Бугимэн
Сезон 2 / Серия 6 25 октября 2006
Северный олень
Сезон 2 / Серия 7 1 ноября 2006
Пустая планета
Сезон 2 / Серия 8 8 ноября 2006
Последнее слово
Сезон 2 / Серия 9 15 ноября 2006
Преподать урок
Сезон 2 / Серия 10 22 ноября 2006
Секс, рождение и смерть
Сезон 2 / Серия 11 29 ноября 2006
Профайл профайлера
Сезон 2 / Серия 12 13 декабря 2006
Выхода нет
Сезон 2 / Серия 13 17 января 2007
Большая игра
Сезон 2 / Серия 14 4 февраля 2007
Откровение
Сезон 2 / Серия 15 7 февраля 2007
Страх и отвращение
Сезон 2 / Серия 16 14 февраля 2007
Бедствие
Сезон 2 / Серия 17 21 февраля 2007
Джонс
Сезон 2 / Серия 18 28 февраля 2007
Пыль и пепел
Сезон 2 / Серия 19 21 марта 2007
Честь среди воров
Сезон 2 / Серия 20 11 апреля 2007
Сезон охоты
Сезон 2 / Серия 21 2 мая 2007
Наследие
Сезон 2 / Серия 22 9 мая 2007
Выхода нет 2: Зловолюция Фрэнка
Сезон 2 / Серия 23 16 мая 2007
О чем серия

Во 2 сезоне 23 серии сериала «Мыслить как преступник» серийный маньяк Фрэнк снова приступает к преступлениям после небольшой паузы. От его рук погибает любимая девушка Гидеона, Сара. Он и его коллеги не могут заниматься этим расследованием.

