Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 12 Серия 7

Мыслить как преступник 2005 7 серия 12 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Мыслить как преступник»
Алый король
Сезон 12 / Серия 1 28 сентября 2016
Больничный
Сезон 12 / Серия 2 5 октября 2016
Табу
Сезон 12 / Серия 3 12 октября 2016
Хранитель
Сезон 12 / Серия 4 26 октября 2016
Отряд „Антитеррор“
Сезон 12 / Серия 5 9 ноября 2016
Пруд Эллиотта
Сезон 12 / Серия 6 16 ноября 2016
Отражение
Сезон 12 / Серия 7 30 ноября 2016
Пугало
Сезон 12 / Серия 8 7 декабря 2016
Профиль 202
Сезон 12 / Серия 9 4 января 2017
Найти и уничтожить
Сезон 12 / Серия 10 11 января 2017
Поверхностное натяжение
Сезон 12 / Серия 11 1 февраля 2017
Хороший муж
Сезон 12 / Серия 12 8 февраля 2017
Спенсер
Сезон 12 / Серия 13 15 февраля 2017
Убийственный курс
Сезон 12 / Серия 14 22 февраля 2017
Альфа-самец
Сезон 12 / Серия 15 1 марта 2017
Содействие бесполезно
Сезон 12 / Серия 16 15 марта 2017
В темноте
Сезон 12 / Серия 17 22 марта 2017
Адская кухня
Сезон 12 / Серия 18 29 марта 2017
Истинный север
Сезон 12 / Серия 19 5 апреля 2017
Незабываемое
Сезон 12 / Серия 20 26 апреля 2017
Зеленый сигнал
Сезон 12 / Серия 21 3 мая 2017
Красный сигнал
Сезон 12 / Серия 22 10 мая 2017
О чем серия

В 12 сезоне 7 серии сериала «Мыслить как преступник» после того, как кто-то предпринял попытку выдать себя за Габриэля, брата врача Тары Льюис, агенты намерены разобраться, что же на самом деле произошло с подлинным Габриэлем и где он находится.

