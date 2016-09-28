Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 12 Серия 11

Мыслить как преступник 2005 11 серия 12 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 12 сезона «Мыслить как преступник»
Алый король
Сезон 12 / Серия 1 28 сентября 2016
Больничный
Сезон 12 / Серия 2 5 октября 2016
Табу
Сезон 12 / Серия 3 12 октября 2016
Хранитель
Сезон 12 / Серия 4 26 октября 2016
Отряд „Антитеррор“
Сезон 12 / Серия 5 9 ноября 2016
Пруд Эллиотта
Сезон 12 / Серия 6 16 ноября 2016
Отражение
Сезон 12 / Серия 7 30 ноября 2016
Пугало
Сезон 12 / Серия 8 7 декабря 2016
Профиль 202
Сезон 12 / Серия 9 4 января 2017
Найти и уничтожить
Сезон 12 / Серия 10 11 января 2017
Поверхностное натяжение
Сезон 12 / Серия 11 1 февраля 2017
Хороший муж
Сезон 12 / Серия 12 8 февраля 2017
Спенсер
Сезон 12 / Серия 13 15 февраля 2017
Убийственный курс
Сезон 12 / Серия 14 22 февраля 2017
Альфа-самец
Сезон 12 / Серия 15 1 марта 2017
Содействие бесполезно
Сезон 12 / Серия 16 15 марта 2017
В темноте
Сезон 12 / Серия 17 22 марта 2017
Адская кухня
Сезон 12 / Серия 18 29 марта 2017
Истинный север
Сезон 12 / Серия 19 5 апреля 2017
Незабываемое
Сезон 12 / Серия 20 26 апреля 2017
Зеленый сигнал
Сезон 12 / Серия 21 3 мая 2017
Красный сигнал
Сезон 12 / Серия 22 10 мая 2017
О чем серия

В 12 сезоне 11 серии сериала «Мыслить как преступник» в Тампе кто-то склоняет жителей города к совершению суицида. Главным аргументом становятся угрозы убить близких и родных людей жертвы. В это время Рид помогает матери освоиться в новых условиях.

