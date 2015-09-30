Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 11 Серия 20

Мыслить как преступник 2005 20 серия 11 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 11 сезона «Мыслить как преступник»
Работа
Сезон 11 / Серия 1 30 сентября 2015
Свидетель
Сезон 11 / Серия 2 7 октября 2015
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 11 / Серия 3 14 октября 2015
Вне закона
Сезон 11 / Серия 4 21 октября 2015
Ночной дозор
Сезон 11 / Серия 5 28 октября 2015
Город изгоев
Сезон 11 / Серия 6 4 ноября 2015
Насыщенность целями
Сезон 11 / Серия 7 11 ноября 2015
Подъем
Сезон 11 / Серия 8 18 ноября 2015
Внутренняя безопасность
Сезон 11 / Серия 9 2 декабря 2015
Совершенное будущее
Сезон 11 / Серия 10 9 декабря 2015
Энтропия
Сезон 11 / Серия 11 13 января 2016
Поездка
Сезон 11 / Серия 12 20 января 2016
Связь
Сезон 11 / Серия 13 27 января 2016
Заложник
Сезон 11 / Серия 14 10 февраля 2016
Значок и пистолет
Сезон 11 / Серия 15 24 февраля 2016
Дерек
Сезон 11 / Серия 16 2 марта 2016
Песочный человек
Сезон 11 / Серия 17 16 марта 2016
Прекрасное бедствие
Сезон 11 / Серия 18 23 марта 2016
Дань
Сезон 11 / Серия 19 30 марта 2016
Внутренняя красота
Сезон 11 / Серия 20 13 апреля 2016
Хребет Дьявола
Сезон 11 / Серия 21 20 апреля 2016
Шторм
Сезон 11 / Серия 22 4 мая 2016
О чем серия

В 11 сезоне 20 серии сериала «Мыслить как преступник» сантехник в канализации обнаружил чудовищно изуродованные тела двух женщин. Выясняется, что обе жертвы в прошлом употребляли наркотики, но до смерти проходили курс реабилитации.

