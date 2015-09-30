Мыслить как преступник 2005 1 серия 11 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 11 сезона «Мыслить как преступник»
Работа
Сезон 11 / Серия 1 30 сентября 2015
Свидетель
Сезон 11 / Серия 2 7 октября 2015
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 11 / Серия 3 14 октября 2015
Вне закона
Сезон 11 / Серия 4 21 октября 2015
Ночной дозор
Сезон 11 / Серия 5 28 октября 2015
Город изгоев
Сезон 11 / Серия 6 4 ноября 2015
Насыщенность целями
Сезон 11 / Серия 7 11 ноября 2015
Подъем
Сезон 11 / Серия 8 18 ноября 2015
Внутренняя безопасность
Сезон 11 / Серия 9 2 декабря 2015
Совершенное будущее
Сезон 11 / Серия 10 9 декабря 2015
Энтропия
Сезон 11 / Серия 11 13 января 2016
Поездка
Сезон 11 / Серия 12 20 января 2016
Связь
Сезон 11 / Серия 13 27 января 2016
Заложник
Сезон 11 / Серия 14 10 февраля 2016
Значок и пистолет
Сезон 11 / Серия 15 24 февраля 2016
Дерек
Сезон 11 / Серия 16 2 марта 2016
Песочный человек
Сезон 11 / Серия 17 16 марта 2016
Прекрасное бедствие
Сезон 11 / Серия 18 23 марта 2016
Дань
Сезон 11 / Серия 19 30 марта 2016
Внутренняя красота
Сезон 11 / Серия 20 13 апреля 2016
Хребет Дьявола
Сезон 11 / Серия 21 20 апреля 2016
Шторм
Сезон 11 / Серия 22 4 мая 2016
О чем серия

В 11 сезоне 1 серии сериала «Мыслить как преступник» агенты заняты поиском убийцы, который лишает жизни своих жертв весьма нестандартным образом. Их тела находят расписанными черно-белой краской. Хотчнер берет на службу нового работника.

