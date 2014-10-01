Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 10 Серия 7

Мыслить как преступник 2005 7 серия 10 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 10 сезона «Мыслить как преступник»
Десять
Сезон 10 / Серия 1 1 октября 2014
Ожог
Сезон 10 / Серия 2 8 октября 2014
1000 солнц
Сезон 10 / Серия 3 15 октября 2014
Зуд
Сезон 10 / Серия 4 22 октября 2014
Взаперти
Сезон 10 / Серия 5 29 октября 2014
Если обувь впору
Сезон 10 / Серия 6 5 ноября 2014
Хештэг
Сезон 10 / Серия 7 12 ноября 2014
Мальчики из Садворт Плэйс
Сезон 10 / Серия 8 19 ноября 2014
Судьба
Сезон 10 / Серия 9 26 ноября 2014
Амелия Портер
Сезон 10 / Серия 10 10 декабря 2014
Люди вечности
Сезон 10 / Серия 11 14 января 2015
Аноним
Сезон 10 / Серия 12 21 января 2015
Воробей Нельсона
Сезон 10 / Серия 13 28 января 2015
Поклонение герою
Сезон 10 / Серия 14 4 февраля 2015
Крик
Сезон 10 / Серия 15 11 февраля 2015
Изоляция
Сезон 10 / Серия 16 4 марта 2015
Игра дыхания
Сезон 10 / Серия 17 11 марта 2015
Парк Рок-Крик
Сезон 10 / Серия 18 25 марта 2015
Вне границ
Сезон 10 / Серия 19 8 апреля 2015
Место за столом
Сезон 10 / Серия 20 15 апреля 2015
Мистер Скрэтч
Сезон 10 / Серия 21 22 апреля 2015
Защита
Сезон 10 / Серия 22 29 апреля 2015
Охота
Сезон 10 / Серия 23 6 мая 2015
О чем серия

В 10 сезоне 7 серии сериала «Мыслить как преступник» убийца помешан на мифической истории о Зеркальном человеке. Он решает претворить ее в жизнь и убивает людей, которые прославились в Сети. На снимках потенциальных жертв преступник ставит метку.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Обсессия
Обсессия 4 комментария
Проект «Конец света»
Проект «Конец света» 56 комментариев
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной 18 комментариев
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
В СССР пломбир стоил 20 копеек, а был вкуснее любого современного мороженого: рецепт не повторить и за тысячу
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
«В каждом обществе есть свои отбросы», а в тесте – каверзные вопросы: вспомните 5 фильмов СССР о школе по цитате
Сериал Disney+ затянул меня так, что «невозможно оторваться»: не зря получил 100% свежести – «тут есть все для каждого»
Скоро последний звонок, а вот тест – далеко не финальный: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со школьниками
Анимация — огонь, а толку ноль: Сон Джин-Ву пролетел мимо победы на Crunchyroll — придётся подкачаться, обгоняет даже мусорное аниме
Звезда «Игры престолов» назвал почти 2 000 000 фанатов идиотами: вот что его взбесило спустя годы после финала (весьма, кстати, спорного)
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Всего 3–5 серий, а эмоций больше, чем после «Игры престолов»: мини-сериалы, которые я проглотила за один вечер — затягивают сильнее хитов Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше