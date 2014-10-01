Мыслить как преступник Сезоны Сезон 10 Серия 4

Мыслить как преступник 2005 4 серия 10 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 10 сезона «Мыслить как преступник»
Десять
Сезон 10 / Серия 1 1 октября 2014
Ожог
Сезон 10 / Серия 2 8 октября 2014
1000 солнц
Сезон 10 / Серия 3 15 октября 2014
Зуд
Сезон 10 / Серия 4 22 октября 2014
Взаперти
Сезон 10 / Серия 5 29 октября 2014
Если обувь впору
Сезон 10 / Серия 6 5 ноября 2014
Хештэг
Сезон 10 / Серия 7 12 ноября 2014
Мальчики из Садворт Плэйс
Сезон 10 / Серия 8 19 ноября 2014
Судьба
Сезон 10 / Серия 9 26 ноября 2014
Амелия Портер
Сезон 10 / Серия 10 10 декабря 2014
Люди вечности
Сезон 10 / Серия 11 14 января 2015
Аноним
Сезон 10 / Серия 12 21 января 2015
Воробей Нельсона
Сезон 10 / Серия 13 28 января 2015
Поклонение герою
Сезон 10 / Серия 14 4 февраля 2015
Крик
Сезон 10 / Серия 15 11 февраля 2015
Изоляция
Сезон 10 / Серия 16 4 марта 2015
Игра дыхания
Сезон 10 / Серия 17 11 марта 2015
Парк Рок-Крик
Сезон 10 / Серия 18 25 марта 2015
Вне границ
Сезон 10 / Серия 19 8 апреля 2015
Место за столом
Сезон 10 / Серия 20 15 апреля 2015
Мистер Скрэтч
Сезон 10 / Серия 21 22 апреля 2015
Защита
Сезон 10 / Серия 22 29 апреля 2015
Охота
Сезон 10 / Серия 23 6 мая 2015
О чем серия

В 10 сезоне 4 серии сериала «Мыслить как преступник» неизвестный злоумышленник, который считает, что он заражен насекомыми, совершает похищения людей и жестоко расправляется с ними. Так преступник хочет обратить внимание на свою проблему.

