Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 10 Серия 19

Мыслить как преступник 2005 19 серия 10 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Все серии 10 сезона «Мыслить как преступник»
Десять
Сезон 10 / Серия 1 1 октября 2014
Ожог
Сезон 10 / Серия 2 8 октября 2014
1000 солнц
Сезон 10 / Серия 3 15 октября 2014
Зуд
Сезон 10 / Серия 4 22 октября 2014
Взаперти
Сезон 10 / Серия 5 29 октября 2014
Если обувь впору
Сезон 10 / Серия 6 5 ноября 2014
Хештэг
Сезон 10 / Серия 7 12 ноября 2014
Мальчики из Садворт Плэйс
Сезон 10 / Серия 8 19 ноября 2014
Судьба
Сезон 10 / Серия 9 26 ноября 2014
Амелия Портер
Сезон 10 / Серия 10 10 декабря 2014
Люди вечности
Сезон 10 / Серия 11 14 января 2015
Аноним
Сезон 10 / Серия 12 21 января 2015
Воробей Нельсона
Сезон 10 / Серия 13 28 января 2015
Поклонение герою
Сезон 10 / Серия 14 4 февраля 2015
Крик
Сезон 10 / Серия 15 11 февраля 2015
Изоляция
Сезон 10 / Серия 16 4 марта 2015
Игра дыхания
Сезон 10 / Серия 17 11 марта 2015
Парк Рок-Крик
Сезон 10 / Серия 18 25 марта 2015
Вне границ
Сезон 10 / Серия 19 8 апреля 2015
Место за столом
Сезон 10 / Серия 20 15 апреля 2015
Мистер Скрэтч
Сезон 10 / Серия 21 22 апреля 2015
Защита
Сезон 10 / Серия 22 29 апреля 2015
Охота
Сезон 10 / Серия 23 6 мая 2015
О чем серия

В 10 сезоне 19 серии сериала «Мыслить как преступник» агенты вместе с представителями ФБР едут на Барбадос. Им предстоит поймать серийного убийцу, который на протяжении нескольких лет совершает нападения на семьи и душит свои жертвы.

