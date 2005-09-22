Мыслить как преступник Сезоны Сезон 1 Серия 12

Мыслить как преступник 2005 12 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Мыслить как преступник»
Крайняя агрессивность
Сезон 1 / Серия 1 22 сентября 2005
Принуждение
Сезон 1 / Серия 2 28 сентября 2005
Нас не обманешь
Сезон 1 / Серия 3 5 октября 2005
Ясный взгляд
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2005
Разбитое зеркало
Сезон 1 / Серия 5 19 октября 2005
Убийца на расстоянии
Сезон 1 / Серия 6 2 ноября 2005
Лиса
Сезон 1 / Серия 7 9 ноября 2005
Прирожденный убийца
Сезон 1 / Серия 8 16 ноября 2005
Цена измены
Сезон 1 / Серия 9 23 ноября 2005
Популярные дети
Сезон 1 / Серия 10 30 ноября 2005
Жажда крови
Сезон 1 / Серия 11 14 декабря 2005
Ад
Сезон 1 / Серия 12 11 января 2006
Яд
Сезон 1 / Серия 13 18 января 2006
Верхом на молнии
Сезон 1 / Серия 14 25 января 2006
Незаконченное дело
Сезон 1 / Серия 15 1 марта 2006
Племя
Сезон 1 / Серия 16 8 марта 2006
Проливной дождь
Сезон 1 / Серия 17 22 марта 2006
Наблюдатель
Сезон 1 / Серия 18 29 марта 2006
Мачизм
Сезон 1 / Серия 19 12 апреля 2006
Обаяние и жестокость
Сезон 1 / Серия 20 19 апреля 2006
Тайны и ложь
Сезон 1 / Серия 21 3 мая 2006
Король-рыбак (часть 1)
Сезон 1 / Серия 22 10 мая 2006
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Мыслить как преступник» средь бела дня был похищен ребенок, который играл на детской площадке неподалеку от дома в тихом районе. Агенты считают, что в деле замешан отец девочки. Но вскоре он убеждает их в обратном.

