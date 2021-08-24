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Огги Огги 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Огги Огги
Киноафиша Сериалы Огги Огги Сезоны Сезон 1

Oggy Oggy 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 48
Продолжительность сезона 17 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Огги Огги»

В 1 сезоне сериала «Огги Огги» в центре событий оказывается простодушный кот-обыватель, слегка ленивый и очень романтичный. Для Огги в жизни крайне важны простые радости: телепередачи, теплый пуфик, вкусняшки. Еще ему нравится слушать приятную музыку. У Огги есть кузен по имени Джек, который является полной противоположностью своему двоюродному братцу. Суровый строгий котик активно борется с тараканами, которые часто учиняют хаос в доме, и это зачастую приводит к катастрофическим последствиям. Огги и его друзей ждет множество захватывающих приключений в живописном пригороде, где они обитают.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Огги Огги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Погода / Воздушный шарик / Кошачьи приключения The Weather / The Balloon / The Catventurers
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2021
Растение / Коты и собаки / Коты в шляпе The Plant / Cats and Dogs / Cats in the Hat
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2021
Поехали, Огги Огги / Спасибо звездам / Образцовый корабль Let's Go Oggy Oggy / Thank Your Lucky Stars / Ship Shape
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2021
Загадочный дикий кот / Новая подушка / Полярные коты The Mysterious Wild Cat / The New Cushion / Polar Cats
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2021
Бука / Праздник! / Пиратское сокровище Sourpuss / Hoedown! / Pirate's Treasure
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2021
Вижу цель, не вижу препятствий / Пожарная команда / Настоящий спортсмен Eyes on the Prize / The Fire Brigade / A Good Sport
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2021
Кошачье печенье / Держите вора! / Овцы Cookie Cutters Cat / Stop Thief! / The Sheep
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2021
Недостающая деталь / Вечер джаза / Очумелый гонщик The Missing Piece / A Jazzy Night / Crazy Rider
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2021
Единственное и неповторимое Солнце / Бегуны / Кошачий мусор Nothing Like the Sun / The Joggers / Kitty Litter
Сезон 1 Серия 9
24 августа 2021
Пчелы в шляпе / Ученик года / Рыба Bee in His Bonnet / Student of the Year / The Fish
Сезон 1 Серия 10
24 августа 2021
Добро пожаловать в оркестр / Бабочки (в животе) / Пушистая полиция Band Aid / The Butterfly (in Your Stomach) / Claw Enforcement
Сезон 1 Серия 11
24 августа 2021
Любимая яблоня / Кошачья радуга / Огги Огги и Гран-при Apple of His Eye / Rain-meow in the Sky / Oggy Oggy Grand Prix
Сезон 1 Серия 12
24 августа 2021
Хлюп / Кошачьи страхи / Ученик фермера Sloshy / Scaredy-cat / The Farmer's Apprentice
Сезон 1 Серия 13
24 августа 2021
Невозможно выбрать / Суперкот / Инопланетные коты An Impossible Choice / SuperCat / Claws Encounters
Сезон 1 Серия 14
24 августа 2021
Нарушитель в музее / Синий ангел / Гонки в супермаркете A Trespasser in Museum / Blue Angel / (Go) Cart Racing!
Сезон 1 Серия 15
24 августа 2021
Мастер на все лапы / Прокатимся с ветерком / Морские коты Fixit Felines / Let the Good Times Roll / Sea Cats
Сезон 1 Серия 16
24 августа 2021
The Fire Brigade
Сезон 1 Серия 17
24 августа 2021
A Good Sport
Сезон 1 Серия 18
24 августа 2021
Cookie Cutters Cat
Сезон 1 Серия 19
24 августа 2021
Stop Thief!
Сезон 1 Серия 20
24 августа 2021
The Sheep
Сезон 1 Серия 21
24 августа 2021
The Missing Piece
Сезон 1 Серия 22
24 августа 2021
A Jazzy Night
Сезон 1 Серия 23
24 августа 2021
Crazy Rider
Сезон 1 Серия 24
24 августа 2021
Nothing Like the Sun
Сезон 1 Серия 25
24 августа 2021
The Joggers
Сезон 1 Серия 26
24 августа 2021
Kitty Litter
Сезон 1 Серия 27
24 августа 2021
Bee in His Bonnet
Сезон 1 Серия 28
24 августа 2021
Student of the Year
Сезон 1 Серия 29
24 августа 2021
The Fish
Сезон 1 Серия 30
24 августа 2021
Band Aid
Сезон 1 Серия 31
24 августа 2021
The Butterfly (in Your Stomach)
Сезон 1 Серия 32
24 августа 2021
Claw Enforcement
Сезон 1 Серия 33
24 августа 2021
Apple of His Eye
Сезон 1 Серия 34
24 августа 2021
Rain-meow in the Sky
Сезон 1 Серия 35
24 августа 2021
Oggy Oggy Grand Prix
Сезон 1 Серия 36
24 августа 2021
Sloshy
Сезон 1 Серия 37
24 августа 2021
Scaredy-cat
Сезон 1 Серия 38
24 августа 2021
The Farmer's Apprentice
Сезон 1 Серия 39
24 августа 2021
An Impossible Choice
Сезон 1 Серия 40
24 августа 2021
SuperCat
Сезон 1 Серия 41
24 августа 2021
Claws Encounters
Сезон 1 Серия 42
24 августа 2021
A Trespasser in Museum
Сезон 1 Серия 43
24 августа 2021
Blue Angel
Сезон 1 Серия 44
24 августа 2021
(Go) Cart Racing!
Сезон 1 Серия 45
24 августа 2021
Fixit Felines
Сезон 1 Серия 46
24 августа 2021
Let the Good Times Roll
Сезон 1 Серия 47
24 августа 2021
Sea Cats
Сезон 1 Серия 48
24 августа 2021
График выхода всех сериалов
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