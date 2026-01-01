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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Scripted Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Scripted Variety Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Победитель
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Music Direction
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Variety, Music Or Comedy Series
Номинант
Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music Or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Победитель
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Graphic and Title Design
Победитель
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Series
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Победитель
Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy - Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Победитель
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Scripted Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series
Номинант
Outstanding Costume Design for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
Номинант
Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучшая комедийная роль
Номинант
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