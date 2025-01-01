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Доктор Айболит 1984 - 1985, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Айболит
Киноафиша Сериалы Доктор Айболит Сезоны Сезон 1

Доктор Айболит 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 декабря 1984
Год выпуска 1984
Количество серий 7
Продолжительность сезона 1 час 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Айболит»

В 1-м сезоне сериала «Доктор Айболит» события разворачиваются в знойной солнечной Африке, где живет самый добрый ветеринар на свете. Доктор Айболит соглашается бескорыстно вылечить любое живое существо – от мышонка до льва. Он обрабатывает царапины, сбивает температуру и даже проводит серьезные операции. Но случается страшное – из тюрьмы сбегает его главный враг Бармалей, который ненавидит животных. Вместе со своими разбойниками он придумывает коварный план – отравить всю еду в Африке. Все животные одновременно заболевают, и спасти их теперь может только Айболит, но кто-то должен сообщить ему об этом несчастье…

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Айболит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Доктор Айболит и его звери
Сезон 1 Серия 1
5 декабря 1984
Бармалей и морские пираты
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 1984
Варвара - злая сестра Айболита
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 1984
Коварный план Бармалея
Сезон 1 Серия 4
19 марта 1985
Айболит спешит на помощь
Сезон 1 Серия 5
9 мая 1985
Крокодил и солнце
Сезон 1 Серия 6
15 августа 1985
Спасибо, доктор!
Сезон 1 Серия 7
30 августа 1985
График выхода всех сериалов
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