Тайны миллиардера 2015 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайны миллиардера
Киноафиша Сериалы Тайны миллиардера Сезоны Сезон 1

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайны миллиардера»

В 1 сезоне сериала «Тайны миллиардера» легендарный преступник-миллиардер Роберт Дерст впервые за 30 лет соглашается дать журналистам интервью. Дерст раскрывает подробности своего детства, включая то, что он в совсем юном возрасте стал свидетелем самоубийства своей матери. В 2001 году в заливе Галвестон в Техасе обнаруживается расчлененный труп. Это убийство становится лишь первым в целой серии загадочных и жутких преступлений, явно совершенных психопатом. В 2003 году полиции удается выйти на след богача и мецената Роберта Дерста. Но расследование благодаря деньгам обвиняемого превращается в настоящий медиацирк.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 20 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Тайны миллиардера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава 1: Тело в заливе Chapter 1: A Body in the Bay
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2015
Глава 2: Бедный маленький богатый мальчик Chapter 2: Poor Little Rich Boy
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2015
Глава 3: Дочь гангстера Chapter 3: The Gangster's Daughter
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2015
Глава 4: Штат Техас против Роберта Дерста Chapter 4: The State of Texas vs. Robert Durst
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2015
Глава 5: Семейные ценности Chapter 5: Family Values
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2015
Глава 6: Второе интервью Chapter 6: The Second Interview
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2015
