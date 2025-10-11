Помните, как Гэндальф и хоббиты не расставались с трубками? Толкин объяснил, что они на самом деле курили

Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»?

Труса с Балбесом вряд ли перепутаете, а что насчет других? Тест на знание имен героев «Кавказской пленницы»

«Не могу я»: из-за Крамарова в этой сцене «Джентльменов удачи» Видову пришлось сниматься с каменным лицом

Сколько серий в сериале «Бар "Один звонок"»: иностранцы оценили на 6,7, в России попал в топ-250

За границей пересняли «Мажора» — убрали лишнее, добавили свое: и попали в самую точку — зрители говорят, что стало лучше

Посмотрели на бюджет «Очень странных дел 5» и охнули: Netflix установил рекорд, столько на сезон еще не тратил никто

Матерился 24/7, но оплатил с лихвой: актриса из «Бедной Саши» раскрыла, каково было работать с Кеосаяном в 12 лет

Беременной Белле плохо, а он ржет: в «Сумерки» чудом попал уморительный эпизод с Эдвардом — по-хорошему, должны были вырезать (видео)

«Майнкрафт в кино 2» обязан исправить главную ошибку первой части: напрямую связана с игрой и дико бесит геймеров