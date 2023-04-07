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Пока все хорошо 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пока все хорошо
Киноафиша Сериалы Пока все хорошо Сезоны Сезон 1

Jusqu'ici tout va bien 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пока все хорошо»

В 1 сезоне сериала «Пока все хорошо» жизнь обычной криминальной журналистки превращается в хаос, когда она узнает, что ее родной брат замешан в преступной махинации. Главная героиня уже не первый месяц охотится за сенсацией: она практически вышла на самого известного и опасного в Париже наркобарона, который завлекает в свою сеть даже детей. Но в самый решающий момент она замечает в объективе своей скрытой камеры собственного брата. Женщина понимает, что он работает на мафиози и, раскрыв его шефа, она раскроет и его. Теперь она должна выбирать между карьерой, принципами и заботой о единственном родном человеке.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Пока все хорошо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Это остается между нами Ça reste entre nous
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Долг La dette
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
Арабский телефон Téléphone arabe
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2023
План Le plan
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2023
Ломать La rupture
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2023
Троянский конь Cheval de Troie
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2023
Меняя деньги Monnaie d'échange
Сезон 1 Серия 7
7 апреля 2023
Жертвоприношение Le sacrifice
Сезон 1 Серия 8
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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