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Тайны Броукенвуда 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайны Броукенвуда
Киноафиша Сериалы Тайны Броукенвуда Сезоны Сезон 1

The Brokenwood Mysteries 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Тайны Броукенвуда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Кровь и вода Blood and Water
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2014
Кислый виноград Sour Grapes
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2014
Игра в ложь Playing the Lie
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2014
Охота на оленя Hunting the Stag
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2014
График выхода всех сериалов
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