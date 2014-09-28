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Тайны Броукенвуда 2014, 1 сезон
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Сериалы
Тайны Броукенвуда
Сезоны
Сезон 1
The Brokenwood Mysteries
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 сентября 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
4
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.9
IMDb
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Список серий сериала Тайны Броукенвуда
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Кровь и вода
Blood and Water
Сезон 1
Серия 1
28 сентября 2014
Кислый виноград
Sour Grapes
Сезон 1
Серия 2
5 октября 2014
Игра в ложь
Playing the Lie
Сезон 1
Серия 3
12 октября 2014
Охота на оленя
Hunting the Stag
Сезон 1
Серия 4
19 октября 2014
График выхода всех сериалов
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