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Тайны Броукенвуда
Сезоны
Тайны Броукенвуда, список сезонов
The Brokenwood Mysteries
16+
Год выпуска
2014
Страна
Новая Зеландия
Эпизод длится
1 час 30 минут
Стрим-сервис
Acorn TV
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Тайны Броукенвуда»
Сезон 1 / Season 1
4 эпизода
28 сентября 2014 - 19 октября 2014
Сезон 2 / Season 2
4 эпизода
27 сентября 2015 - 18 октября 2015
Сезон 3 / Season 3
4 эпизода
30 октября 2016 - 20 ноября 2016
Сезон 4 / Season 4
4 эпизода
29 октября 2017 - 19 ноября 2017
Сезон 5 / Season 5
4 эпизода
28 октября 2018 - 18 ноября 2018
Сезон 6 / Season 6
4 эпизода
10 ноября 2019 - 1 декабря 2019
Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов
29 марта 2021 - 3 мая 2021
Сезон 8 / Season 8
6 эпизодов
1 июля 2022 - 1 августа 2022
Сезон 9 / Season 9
6 эпизодов
10 апреля 2023 - 15 мая 2023
Сезон 10 / Season 10
6 эпизодов
29 апреля 2024 - 3 июня 2024
Сезон 11 / Season 11
6 эпизодов
21 апреля 2025 - 26 мая 2025
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