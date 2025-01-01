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Постер сериала Тайны Броукенвуда
Киноафиша Сериалы Тайны Броукенвуда Сезоны

Тайны Броукенвуда, список сезонов

The Brokenwood Mysteries 16+
Год выпуска 2014
Страна Новая Зеландия
Эпизод длится 1 час 30 минут
Стрим-сервис Acorn TV

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Тайны Броукенвуда»
Тайны Броукенвуда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
4 эпизода 28 сентября 2014 - 19 октября 2014
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
4 эпизода 27 сентября 2015 - 18 октября 2015
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
4 эпизода 30 октября 2016 - 20 ноября 2016
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
4 эпизода 29 октября 2017 - 19 ноября 2017
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
4 эпизода 28 октября 2018 - 18 ноября 2018
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
4 эпизода 10 ноября 2019 - 1 декабря 2019
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов 29 марта 2021 - 3 мая 2021
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
6 эпизодов 1 июля 2022 - 1 августа 2022
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
6 эпизодов 10 апреля 2023 - 15 мая 2023
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
6 эпизодов 29 апреля 2024 - 3 июня 2024
 
Тайны Броукенвуда - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
6 эпизодов 21 апреля 2025 - 26 мая 2025
 
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