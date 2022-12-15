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Оса 2021 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Оса
Киноафиша Сериалы Оса Сезоны Сезон 2

Die Wespe 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Оса»

Во 2 сезоне сериала «Оса» Эдди доказывает всему спортивному сообществу, что у него еще есть порох в пороховницах. Когда ему вновь удается взять престижный приз по игре в дартс, ему начинает казаться, что удача наконец поймана в его сачок. Однако герой помнит по прошлому опыту, что одна победа – это еще не титул чемпиона. Чтобы окончательно вернуть себе прошлую жизнь, Эдди должен преодолеть еще не одно испытание. Ситуацию осложняет неожиданный конфликт с Ноббе – его единственным другом из прежней «околодартсовой» тусовки. Да и бывшая супруга, некогда покинувшая его в момент отчаяния, теперь сильно действует Эдди на нервы.

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Список серий 2-го сезона сериала «Оса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мягкий наконечник Soft Tip
Сезон 2 Серия 1
15 декабря 2022
Нет баллов No Score
Сезон 2 Серия 2
15 декабря 2022
Вышибала Bouncer
Сезон 2 Серия 3
22 декабря 2022
Бюст Bust
Сезон 2 Серия 4
22 декабря 2022
Ведро гвоздей Bucket of Nails
Сезон 2 Серия 5
29 декабря 2022
Шанхай Финиш Shanghai Finish
Сезон 2 Серия 6
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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