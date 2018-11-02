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Байки из турне 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Байки из турне
Киноафиша Сериалы Байки из турне Сезоны Сезон 2

Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Байки из турне»

Во 2 сезоне шоу «Байки из турне» зрители встречаются с очередной партией любопытных кантри-музыкантов, причем истории каждого из них рассказываются в форме яркого мультфильма. Краеугольная фигура в фанк-музыке Джордж Клинтон проходит путь от пения а-капелла в парикмахерской до погони за славой со своей группой The Parliamentars. Его новое звучание впоследствии подпитывает новый жанр хип-хопа. Тем временем Рик Джеймс, вопреки ожиданиям всех музыкальных критиков, становится суперзвездой рока. Однако он «впадает в немилость» у собственной аудитории из-за соперничества с Принсом, злоупотребления кокаином и столкновений с законом.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Байки из турне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Джордж Клинтон George Clinton
Сезон 2 Серия 1
2 ноября 2018
Рик Джеймс (часть первая) Rick James (Part One)
Сезон 2 Серия 2
9 ноября 2018
Рик Джеймс (часть вторая) Rick James (Part Two)
Сезон 2 Серия 3
16 ноября 2018
Бутси Коллинз Bootsy Collins
Сезон 2 Серия 4
23 ноября 2018
Джеймс Браун (часть первая) James Brown (Part One)
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2018
Джеймс Браун (часть вторая) James Brown (Part Two)
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2018
Моррис Дэй и The Time Morris Day and The Time
Сезон 2 Серия 7
14 декабря 2018
Бетти Дэвис Betty Davis
Сезон 2 Серия 8
21 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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