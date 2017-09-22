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Байки из турне 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Байки из турне
Киноафиша Сериалы Байки из турне Сезоны Сезон 1

Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Байки из турне»

В 1 сезоне шоу «Байки из турне» в каждой серии в забавной и яркой анимационной форме рассказывается малоизвестная часть истории того или иного знаменитого музыканта или бэнда. Например, кантри-певец Джонни Пайчек обретает популярность, благодаря скандально известной драке в баре, которая привела к созданию одного из его величайших хитов. Эпическое путешествие Джерри Ли Льюиса приводит его в мир «дикого рок-н-ролла». Начало бурных отношений между Джорджем Джонсом и Тэмми Уайнетт отражается на всей современной кантри-музыке. Музыкальное партнерство между ними необъяснимым образом переживает их бурный разрыв.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Байки из турне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Джонни Пейчек Johnny Paycheck
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2017
Джерри Ли Льюис Jerry Lee Lewis
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2017
Джордж Джонс и Тэмми Винетт (часть первая) George Jones and Tammy Wynette (Part One)
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2017
Джордж Джонс и Тэмми Винетт (часть вторая) George Jones and Tammy Wynette (Part Two)
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2017
Билли Джо Шейвер Billy Joe Shaver
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2017
Уэйлон Дженнингс (часть первая) Waylon Jennings (Part One)
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2017
Уэйлон Дженнингс (часть вторая) Waylon Jennings (Part Two)
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2017
Блейз Фоули Blaze Foley
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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