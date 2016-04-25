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После Престолов (2016), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу После Престолов
Киноафиша Сериалы После Престолов Сезоны Сезон 1

After the Thrones 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон телешоу «После Престолов»

В 1 сезоне шоу «После престолов» весь мир с замиранием сердца смотрит новые эпизоды 6-го сезона легендарной «Игры престолов». Параллельно с выходом свежих серий ведущие Энди Гринвальд и Крис Райан собираются в студии, чтобы обсудить самые горячие и спорные моменты франшизы. Они приглашают в гости сценаристов, актеров и участников съемочного процесса, а также разбирают важнейшие сцены сериала с профессиональной точки зрения. Откуда взялись реалии Вестероса? Какие исторические личности легли в основу главных персонажей? На какие жертвы актерам пришлось пойти ради съемок? Обо всем этом вы узнаете из шоу.

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Список серий 1-го сезона телешоу «После Престолов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Красная женщина The Red Woman
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2016
Дом Home
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2016
Клятвопреступник Oathbreaker
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2016
Книга незнакомца Book of the Stranger
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2016
Дверь The Door
Сезон 1 Серия 5
23 мая 2016
Кровь моей крови Blood of My Blood
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2016
Сломанный человек The Broken Man
Сезон 1 Серия 7
6 июня 2016
Никто No One
Сезон 1 Серия 8
13 июня 2016
Битва бастардов The Battle of the Bastards
Сезон 1 Серия 9
20 июня 2016
Ветры Зимы The Winds of Winter
Сезон 1 Серия 10
27 июня 2016
График выхода всех сериалов
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