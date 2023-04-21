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Тайны слонов 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайны слонов
Киноафиша Сериалы Тайны слонов Сезоны Сезон 1

Secrets of the Elephants
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Тайны слонов»

В 1 сезоне сериала «Тайны слонов» зрители узнают все о самых могущественных, любвеобильных и мудрых диких животных в мире. Слоны обитают в разных климатических поясах и зонах – от саванн Африки до горных ландшафтов Азии. Они почти так же умны и чувствительны, как мы – люди, однако человечество до сих пор незаконно истребляет и порабощает этот уникальный и восхитительный вид. Исследователь издательства National Geographic Джеймс Кэмерон отправляется на череду свиданий со слонами разных частей света. Он расскажет все об этих удивительных животных и покажет их жизнь в естественной среде обитания.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Тайны слонов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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