Остин Батлер бомбардирует Третий рейх в трейлере мини-сериала «Властелины воздуха»
По размаху и качеству картинки шоу не уступает выходящим в кинотеатрах блокбастерам.
Написать
7 декабря 2023 12:16
Военный пилот Остин Батлер воюет с нацистами в эстетском трейлере сериала «Властелины воздуха»
Новый военный сериал от Стивена Спилберга и Тома Хэнкса.
Написать
10 ноября 2023 11:37
