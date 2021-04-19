Основные места съемок сериала Властелины воздуха
- Хай-стрит, Хемел-Хемпстед, Гартфордшир, Великобритания
- Сквер церкви Святой Троицы, Лондон, Англия, Великобритания
- Эбингдон-он-Теймс, Оксфордшир, Англия, Великобритания
- Дидкотский железнодорожный центр, Станционная ул., Дидкот, Оксфордшир, Англия, Великобритания
- Усадьба Мэплдерэм, Оксфордшир, Англия, Великобритания
- Бледлоу, Принс-Ризборо, Букингемшир, Англия, Великобритания
- Оксфорд, Оксфордшир, Англия, Великобритания
- Брей, Беркшир, Англия, Великобритания
- Хемел-Хемпстед, Хартфордшир, Англия, Великобритания