Киноафиша Сериалы Властелины воздуха Места съёмок

  • Хай-стрит, Хемел-Хемпстед, Гартфордшир, Великобритания
  • Сквер церкви Святой Троицы, Лондон, Англия, Великобритания
  • Эбингдон-он-Теймс, Оксфордшир, Англия, Великобритания
  • Дидкотский железнодорожный центр, Станционная ул., Дидкот, Оксфордшир, Англия, Великобритания
  • Усадьба Мэплдерэм, Оксфордшир, Англия, Великобритания
  • Бледлоу, Принс-Ризборо, Букингемшир, Англия, Великобритания
  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Оксфорд, Оксфордшир, Англия, Великобритания
  • Брей, Беркшир, Англия, Великобритания
  • Англия, Великобритания
  • Хертфордшир, Англия, Великобритания
  • Эбингдон, Оксфордшир, Англия, Великобритания
  • Великобритания
  • Оксфордшир, Англия, Великобритания
  • Хемел-Хемпстед, Хартфордшир, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Студия
Аэродром Бовингдон, Чешем-роуд, Хемел-Хемпстед, Хартфордшир, Великобритания
Аэродром Торп-Эбботс
Казармы Далтон, Абингдон, Оксфордшир, Англия, Великобритания
Студия
Студии аэродрома Бовингдон, дорога Чешем, Хемел-Хемпстед, Хартфордшир, Великобритания
Торп-Эбботтс
Ньюланд-Парк, Чалфонт-Сент-Питер, Бакингемшир, Великобритания
съемочный павильон
Эйлсбери, Бакингемшир, Великобритания
Даты съемок сериала Властелины воздуха

  • 19 апреля 2021
