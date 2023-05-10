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Танцующие братья 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Танцующие братья
Киноафиша Сериалы Танцующие братья Сезоны Сезон 1

Dance Brothers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танцующие братья»

В 1 сезоне сериала «Танцующие братья» братья Ронни и Сакари с детства блещут уникальным танцевальным талантом. Они оба двигаются как полубоги, и это признают все – от их родителей до педагогов и даже случайных прохожих. Но годы идут, и братья понимают, что они не смогут прославиться и заработать, выступая на улицах. Они собирают все свои сбережения и открывают собственный танцклуб, где обучают начинающих танцоров и ставят уникальные номера для конкурсов. Очень быстро слава о них разлетается по всему городу, и на Ронни и Сакари обращают внимание влиятельные люди. Но выясняется, что шоу-бизнес не терпит искренности и горячности, к которым привыкли ребята.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Танцующие братья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 мая 2023
График выхода всех сериалов
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